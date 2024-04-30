Marmaraereğlisi Belediyesi borcunu açıkladı: 'Hep birlikte aşacağız'

AKP'den CHP’ye geçen Marmaraereğlisi Belediyesi borçlarını pankart olarak belediye binasına astı. Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter yaptığı açıklamada, "Marmaraereğlisi halkı merak etmesin bunları hep birlikte aşacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 16:53
Marmaraereğlisi Belediyesi borcunu açıkladı: 'Hep birlikte aşacağız'
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Yerel seçimleri kazanan belediye başkanları, belediyenin borçlarını açıklamaya devam ediyor. Seçimlerde AKP'den CHP’ye geçen Marmaraereğlisi'nde Belediye Başkanı Onur Bozkurter belediye binasına astığı pankartla belediyenin borcunu kamuoyu ile paylaştı. 

Buna göre Marmaraereğlisi Belediyesi'nin 500 milyon 434 bin 628 lira borcu bulunuyor.

Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter şu ifadeleri kullandı:

"31.000 nüfuslu Marmara Belediyesi'nin 31/03/2024 tarihindeki güncel borcu 500.434.628.90 TL'dir. Bu gösteriyor ki borcu nüfus sayısına böldüğümüzde fert başı bebekler, çocuklar, yaşlılar, gençler, kadınlar, erkekler dahil 16.144 TL borçlandırılmışlardır.

"HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Türkiye’nin en küçük ilçelerinden biri olan Marmaraereğlisi'nde böyle bir borcun oluşu inanılır gibi değildir. Bu borcun hizmetin olmadığı israfın çok olduğunun sonucudur. Marmaraereğlisi Marmara’nın Bodrum gibi bir marka kenti olması gerekirken hizmetin olmaması kentin değerini düşürmüştür. Marmaraereğlisi halkı merak etmesin bunları hep birlikte aşacağız. Halkıma güveniyorum ve inanıyorum ne pahasına olursa olsun.

Bu şehre huzuru, refahı ve hizmeti getirecegiz. Marmaraereğlisi'ni ya?anır ve Marmara Bölgesi'nin yıldızı, övünçü haline getireceğiz. Bu nedenle işimiz gücümüz Marmaraereğlisi."


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