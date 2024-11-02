MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi: Beyza'nın yüzüne 'kızgın yağ' döküldü!

Yayınlanma: 02.11.2024 - 14:03

Güncelleme: 02.11.2024 - 14:04

Jüri üyelini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye, TV8'de ekranlara gelmeye devam ediyor.

Sempatik tavırlarıyla yarışmanın en sevilen isimlerinden birisi olan Beyza Huri Aydın, yaşadığı talihsız kaza ile sevenleri derin endişe yaşadı.

YÜZÜNE KIZGIN YAĞ DÖKÜLDÜ

1 Kasım Cuma akşamı ödül oyunu mücadelesinin gerçekleştiği geceye, Beyza'nın yaşadığı talihsiz kaza damga vurdu.

MasterChef son bölümde; mavi ve kırmızı takım, ödül oyunu için Uşak'ta yarışırken, Beyza talihsiz bir olay yaşadı.

Hazırladığı böreği ters çevirmeye çalışırken yüzüne yağ sıçrayan Beyza, herkesi korkuttu.

ALPER'DEN TAKIM ARKADAŞLARINA TEPKİ

Alper, takım arkadaşlarına "Kızın yüzü soyuldu. Ben uyardım sizi. O öyle çevrilir mi?" diye kızarken; Beyza da gözyaşlarına boğuldu.

Takımlar servis için hazırlık yaparken; Mehmet Şef, Beyza hakkında bilgi verdi. Mehmet Yalçınkaya, "Arkadaşlar Beyza'yı hastaneye gönderiyoruz" dedi.

Yaşadığı kaza sonrası Beyza'nın sağlık durumu merak edilirken; "Beyza son durumu nasıl?", "Beyza iyi mi?" gibi sorular araştırılmaya başlandı.

"ENFEKSİYON OLMA RİSKİ BAŞKA YERDE OLMA İHTİMALİNDEN DAHA FAZLA"

Somer Sivrioğlu, yarışma sırasında yaşanan talihsiz kaza sonrası Beyza'ya ilk müdahalenin sağlık personeli Serhat Özer'in yaptığını belirtti.

Somer Şef, sözlerine "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hem belediye başkanımız hem de oradaki yetkililer çok ilgi gösterdiler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık merkezinde müşahede altına alındı. Prof. Dr. Mustafa Turan bizzat ilgileniyor. Bugün bizlerle olamayacak ama gün ve gün gelişmeleri size bildireceğiz. Doktorun söylediği de şu, yanık yüzde olduğu için enfeksiyon olma riski başka yerde olma ihtimalinden daha fazla" diye devam etti.

Bunun üzerine Mehmet Şef ise "Önce iş güvenliği deriz biz her zaman. Yarışma olur biter, her şey olur biter ama sonrası yok. Heyecanınızı anlıyoruz ama bize kulak vermeniz lazım. Görünmez kaza ama bize çok kulak vermeniz lazım" açıklamasında bulundu.

Beyza'nın yaşadığı talihsız kaza sırasında ona tepsiyi çevirmesi gerektiğini söyleyen takım arkadaşı Ezgi'ye sosyal medyada tapkiler gecikmedi. MasterChef izleyicileri tarafından samimiyetsiz bulunan Ezgi'ye eski yarışmacı Sefa'da tepki göstererek "Hiç samimi değilsin Ezgi" açıklamasında bulundu.

HAKAN'DAN BEYZA HAKKINDA AÇIKLAMA

MasterChef'e geçen hafta veda eden Hakan ise Beyza'nın sağlık durumu ile alakalı Tiktok hesabından açıklama yaptı.

Hakan, "Beyza'yı gördünüz tepsiden suratına yağ geliyor. Sonuç olarak bir gizlilik var açıklayamıyoruz. Şu an Türkiye'de çok iyi bir doktorun elinde yanık tedavisi görüyor" ifadelerini kullandı.