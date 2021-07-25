İmam hatip nesli

25 Temmuz 2021 Pazar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili bir gazete kesiği uzun süredir masamda durmakta. Haberin başlığı şöyle: “Bugünlerimiz imam hatip neslinin gayretleri sayesinde”. Şimdi okuyacağınız alıntıyı daha önce 30 Haziran 2020 tarihli Cumhuriyet yazımda da eleştirmişim. Yazının adı: “Şeyhülislam Çalımlı Diyanet İşleri Başkanı.”

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LGBTİ+ bireyleri hedef gösteren açıklamalarıyla Ankara Barosu başta olmak üzere birçok insan hakları örgütü ve aktivistin tepkisini toplayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Önder İmam Hatipliler Derneği’nin YouTube’daki Ramazan Bayramı’na özel programında, “Diyanet’e yönelik saldırılar oldu. Diyanet hedef gösterildi” savunmasını yaptı.

Erbaş, Necip Fazıl Kısakürek’in “Ey düşmanım, sen benim ışığım ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın” sözlerine atıfta bulunarak “Demek ki teşkilatımız onları rahatsız edecek bir şeyler yapıyor ki yıpratmaya çalışıyorlar: Onlar yıpratmaya çalıştıkça da teşkilatımız daha güçleniyor ve kuvvetleniyor” dedi. Erbaş, imam hatiplere ilişkin ise “Ortaokul ve lisede okuyanların yüzde 15’i değil de yüzde 25’i imam hatipte okusun da ondan sonra üniversitelere gitsin istiyoruz. Bunun faydasını yaşıyoruz şu anda. Ülkemiz imam hatip neslinin gayretleriyle bugünleri yaşıyor...

Rabbim 600 bin imam hatip öğrencisinden 60 bin imam hatip öğrencisine düştüğümüz günleri unutturmasın. 60 binden de 1.5 milyona çıkışının şükrünü eda etmeyi bizlere nasip eylesin” diye konuştu.

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- Ali Erbaş “Diyanet’e yönelik saldırılar oldu. Diyanet hedef gösterildi” diyor.

DİP Başkanı, eleştirileri “saldırı” ve “hedef gösterilmek” olarak değerlendiriyor ki kendini ve yönettiği Cumhuriyet kurumunu eleştirilemez, dokunulmaz sanıyor. Mantıksız bir tavır. Merak ediyorum kaç kişiyi mahkemeye verdi? Ben birini biliyorum!

- N. F. Kısakürek’in “Ey düşmanım, sen benim ışığım ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın” dizesine atıfta bulunarak kendisini ve DİB’yi eleştirenleri “DÜŞMAN” ilan ediyor. Bu da sağlıksız, sakat duygu ve düşünceyi ifade ediyor. Oysa eleştiri konusu olan şu: Anayasa, özel yasa ve yönetmeliklere aykırı işler ve eylemler.

- “Ortaokul ve lisede okuyanların yüzde 15’i değil de yüzde 25’i imam hatipte okusun da ondan sonra üniversitelere gitsin istiyoruz. Bunun faydasını yaşıyoruz şu anda. Ülkemiz imam hatip neslinin gayretleriyle bugünleri yaşıyor...” diye açıklama yapıyor.

Yüzde 25 değil, yüzde 15 bile imam hatip okullarının kuruluş amaçlarına aykırı... Bu okullar hem ilahiyat fakültesine altyapı oluşturmak hem de imam ve hatip yetiştirmek için 1923-1924 öğretim yılında kuruldu ve bu amaçla ülkenin değişik yerlerinde 29 imam hatip okulu açıldı.

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DİP Başkanı Ali Erbaş, “Ülkemiz imam hatip neslinin gayretleriyle bugünleri yaşıyor...” diye çok iddialı bile açıklama yapıyor. Çok iyi, demek ki şu anda Türkiye’nin içinde bulunduğu iflas durumdan imam hatip okulları ve bu okulların mezunları sorumlu. Bir örnek: Türk Hava Yolları’nda 80 dolaylarında yönetici var ve bu kurum 2020 yılını 5 milyar 588 milyon TL net zararla kapatmış. Bu zararın sorumlusu kim? DİP Başkanı Ali Erbaş’ın sözlerine göre “imam hatip nesli” değil mi?

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Basından: “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 130 bin personeline indirimli tatil için anlaştığı beş yıldızlı muhafazakâr otel, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın akrabası Talip Kahraman’ın vârislerine ait Altis Resort Otel & SPA çıktı. İhalesiz yapılan sözleşmeye göre Diyanet personeline rezervasyon tarihindeki konaklama bedeli üzerinden yüzde 15 indirim yapılacak. Alkolsüz her şey dahil otelde kişi başına 100 doları bulan yatak fiyatı, tur operatörleri tarafından fahiş bulunuyor. Antalya’da sezonda en pahalı otelin bile içki dahil kişi başına en fazla 40 Avro’ya satın alındığına dikkat çeken seyahat acenteleri, Diyanet’in anlaşmasının yandaşa para kazandırmaya dönük bir anlaşma olduğu görüşünde. Otelin tatil sitelerinde en düşük fiyatı 341 lira olarak veriliyor. Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, ‘Seyahat acentem faaliyette olsa ve benim personelim böyle bir anlaşma yapsaydı derhal iş akdini feshederdim’ diyor.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu durumu şöyle değerlendiriyor: “Herkes haddini bilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’na yapılan saldırı devlete yapılmış sayılır. Diyanet İşleri Başkanımız ilminin, yürüttüğü görevin gereğini yerine getirmiştir. Her sözü doğrudur.”