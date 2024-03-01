MEB'e 'tarikatlarla sözleşme' eleştirisi yapan Eskinazi, AKP'nin hedefinde: 'Dinozorlaşmış ahlaksızlar...'

Yayınlanma: 01.03.2024 - 11:45

Güncelleme: 01.03.2024 - 11:45

Milli Eğitim Bakanlığı'nın laik ve bilimsel eğitime karşı uygulamaları ile tarikat ve cemaatlerle ilişkilerini eleştiren Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, AKP'nin hedefi oldu.

AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Eskinazi'yi ağır ifadelerle hedef aldı.

İnan, paylaşımında, sözlerini "çağdışılık" olarak nitelediği Eskinazi'ye "zihniyeti dinozorlaşmış ahlaksız" demekten geri durmadı.

İnan'ın paylaşımı şöyle:

"Her seçim öncesi aynı isim 28 şubatı çağrıştıran sözlerle tuhaf kıyaslamalarda bulunuyor. “çocuklarımız namaz kılacağına bale yapsın” diyen absürtlük neyse bu açıklamalar da öyle.

Her geçen ay ihracat rekorları kıran, milli uçaklarını uçuran ve yapay zekadan en üst düzeyde istifade eden bir ülkede bu açıklama çağdışılıktır.

Fahri konsolosu olduğu İsrail’in çocuk katliamlarına ses çıkaramayan bu utanmaz, çocuklarımız ve geleceği ile ilgili söz söyleyecek son kişidir.

Bu zavallıyla İzmir ve ihracat kelimelerinin yan yana gelmesi şüphesiz hepimiz için ibretlik ve ders çıkarılması gereken bir hadisedir.

Bu vicdanı kör, zihniyeti dinozorlaşmış ahlaksızlarla hak ettiği şekilde mücadele edeceğiz"

JAK ESKİNAZİ NE DEMİŞTİ?

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, yapay zeka teknolojilerinin konuşulduğu bir organizasyonda Milli Eğitim Bakanlığı’nın ÇEDES ve benzeri protokoller imzaladığını hatırlatarak "Milli Eğitim Bakanlığı tarikatlar ve cemaatler ile sözleşme imzalayacağına yapay zeka kuruluşları ile anlaşma imzalamalıdır. Yapay zekanın hız ve verimliliğinden faydalanabiliriz" demişti.

