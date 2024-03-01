'Laiklik Günü' teklifi Abdülhamid'in torununu kızdırdı: 'Bilmeyenler için hatırlatmak isterim...'

Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:58

Güncelleme: 01.03.2024 - 11:37

3 Mart Devrim Yasaları’nın kabul edildiği günün ‘Laiklik Günü’ olarak ilan edilmesine yönelik TBMM Başkanlığına kanun teklifi sunulması, Osmanlı Devleti'nin padişahlarından Sultan 2. Abdulhamid'in torunu Kayıhan Osmanoğlu'nu kızdırdı.

CHP Gaziantep Milletvekili Avukat Hasan Öztürkmen'in konuyla ilgili kanun teklifinden rahatsız olan Osmanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden şöyle yazdı:

"Bilmeyenler için hatırlatmak isterim. 3 Mart 1924 yılında 623 yıl Türk Milletine serdarlık yapmış olan ceddim Hanedan-ı Âli Osman, kadın erkek, genç ihtiyar, çoluk çocuk demeden ana yurtlarından sürgün edilmiş, 400 yılı Osmanoğlu ailesinde olmak üzere 1300 yıllık İslam Hilafet makamı ortadan kaldırılmıştır."

Meclis'teki partilere çağrıda bulunan Osmanoğlu, şöyle dedi:

"Gazi Meclisimizden arzumuz, bu teklifi görüşmeye dahi gerek görmeden ait olduğu yere emperyalistlerin ülkemizdeki ileri karakolu olan CHP genel merkezine geri göndermeleridir. Saygılarımla."

NE OLMUŞTU?

Laiklik karşıtı uygulamalara tepki olarak 25 Eylül 2023'te, 90 aydının imzasıyla kurulan Laiklik Meclisi, hilafetin ve Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırıldığı, Tevhidi Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu'nun çıkarıldığı 3 Mart'ı yüzüncü yılında Laiklik Günü olarak kutlama kararı almıştı.

Konuyu bir kanun teklifi hazırlayarak Meclis gündemine taşıyan CHP Gaziantep Milletvekili Avukat Hasan Öztürkmen de son dönemde iktidardan güç alan bir takım çevrelerin laikliğe karşı saldırılarını arttırdığına dikkat çekmiş ve hilafet çağrılarının adliye binalarına taşındığını, ÇEDES projesi adı altında çocuklara şeriat eğitimi dayatıldığını vurgulamıştı.

Laiklik Meclisi’nin katkılarıyla 3 Mart gününün Laiklik Bayramı olarak kutlanması için kanun teklifi verdiklerini belirten Öztürkmen, “Gericiliğe geçit vermeyeceğiz, laikliği savunacağız” demişti.