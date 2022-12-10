MEB'in bir dinci yapıyla daha protokol imzaladığı ortaya çıktı
İsmailağa cemaatindeki cinsel istismar skandalı tartışılırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Ensar Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nin ardından bu kez Nurcuların Yazıcılar grubuna yakınlığıyla bilinen Hayrat Vakfı’yla “eğitimde işbirliği protokolü” imzaladığı ortaya çıktı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Diyarbakır’da, protokole dayanılarak öğrencilerin matematik dersinden çıkarılarak konferans salonuna götürüldüğünü ve vaaz verildiğini belirterek, “Bu rezalet silsilesi kabul edilemez” dedi.
Cumhuriyet; MEB’in 2017’de, çocuk istismarlarına ilişkin haberler ile gündeme gelen Ensar Vakfı; 2022’de, İlim Yayma Cemiyeti’yle imzaladığı protollerde değişikliğe gittiği, artık Ensar ve İlim Yayma’nın önereceği eğitimcilere öncelik verileceğini, ücretlerinin ise MEB tarafından karşılanacağını gündeme getirdi.
İsmailağa bağlantılı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi 6 yaşında evlendirmesi ve cinsel istismara sessiz kalmasına yönelik tartışmalar sürerken, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün bu kez Nurcuların Yazıcılar grubuna yakınlığıyla bilinen Hayrat Vakfı’yla “eğitimde işbirliği protokolü” imzaladığı ortaya çıktı.
1 Eylül’de imzalanan protokole göre, MEB ve Hayrat Vakfı işbirliğinde Osmanlıca kurs ve seminerleri ile yarışmaların yanı sıra Kuran kursları ve okullarda “başat değerler eğitimine” ilişkin kurs ve seminerleri, yaz okulları düzenlenebilecek. Tanıtımların organizasyonunu bakanlık üstlenecek. Kurslarda görev almak üzere vakfın önerdiği eğiticilere öncelik verilecek. Kurslar, vakıf tarafından sağlanan yerlerde, yani HEM’ler dışında da gerçekleştirilebilecek.
DERSTEN ÇIKARILIP, VAAZ VERDİLER!
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “MEB’in dernek ve vakıf maskesi takmış tarikatlarla imzaladığı protokoller ve o protokoller kapsamında karşımıza çıkan manzara her geçen gün biraz daha rezilleşmektedir” tepkisini gösterdi.
(Kadem Özbay)
Protokolün uygulandığı Diyarbakır’da öğrencilerin matematik dersinden çıkarılarak, Osmanlıca semineri için konferans salonuna götürüldüğünü, burada öğrencilere “Allah’ın varlığına ilişkin vaazler verildiğini” açıklayan Özbay, vakfın tarikat-cemaat bağlantılığı olduğunu, Karaman’daki cinsel istismar skandalında Ensar Vakfı’nı savunduğunu belirtti.
Özbay, “Bu rezalet silsilesi kabul edilemez. MEB yetkililerinin, pozitif bilimlerle ilgili hayati öneme sahip dersler yerine iktidarı ve tarikatları memnun etmek için hayata geçirdiği bu programlar kabul edilemez. Sicili bu kadar kabarık yapıların, okulların kapısının önünden geçmesine bize izin verilmemesi gerekirken eğitimin göbeğine kadar sokulması kabul edilemez. Bilim yuvası olması gereken okulların tarikatlara sempatizan toplama merkezi olarak kullanılmaya çalışılması kabul edilemez” dedi.
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