Meclis Başkanvekili Celal Adan kimdir? Celal Adan hangi partili?
TBMM Genel Kurulu, dün Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. HEDEP'li Sırrı Sakık ile tartışma yaşayan Celal Adan mikrofonu kapatıp küfür etti. Meclis Başkanvekili Celal Adan kimdir? Celal Adan hangi partili?
Mecliste HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık ve MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan arasında tartışma çıktı.
CELAL ADAN KİMDİR?
Celal Adan, 10 Eylül 1951'de Ağrı'da doğdu. İlk ve Ortaokulu Ağrı “Tutak’ta, Liseyi Erzurum Yatılı Lisesinde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ni bitirdi. 12 Eylül öncesinde MHP’de parti müfettişi ve eğitimci olarak görev yaptı. 21. dönem Doğru Yol Partisi ve 24, 25, 26, 27 ve 28. dönem MHP İstanbul Milletvekilliği görevinde bulundu. Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliği yaptı.
12 Temmuz 2018 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili seçildi. 28. Dönemde de İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girmeye hak kazandı. 28. Dönem de TBMM Başkanvekili seçildi ve TBMM Başkanvekili olarak halen görevini sürdürmekte.
Orman Yüksek Mühendisi, İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketi sahibi ve yöneticisidir.
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