Meclis’te İmamoğlu gerginliği

Yayınlanma: 25.03.2025 - 15:36

Güncelleme: 25.03.2025 - 16:40

CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu’nda CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını “Darbeye hayır” sloganlarıyla protesto etti. AKP’li vekiller ise sokak eylemlerini vandallık olarak tanımladı ve soruşturmayı da “CHP’liler CHP’lileri suçluyor. Biz taraf değiliz” diyerek savundu.

TBMM Genel Kurulu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ilk kez toplandı. Oturumun açılmasıyla CHP’li milletvekilleri sıralarından İmamoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde “Yılgınlık yok, mücadeleye devam. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” yazan pankartlar kaldırdı. CHP adına ilk söz alan Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İmamoğlu’nun tutuklanmasını eleştirerek, yaşanılanın Türkiye’nin demokrasi sorunu olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik küfürleri de eleştiren Gürer “Erdoğan’ın annesine yapılan hakaretleri şiddetle kınıyor, kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı. AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel kürsüye geldiğinde ise Meclis gerildi. Yüksel’in “Türkiye hukukun üstünlüğüyle yönetilen demokratik bir devlettir” demesiyle CHP’li vekiller önlerindeki sıralara vurmaya başladı. AKP’liler ise alkışlarla konuşmaya destek verdi. Sokak eylemlerine katılan yurttaşları “marjinal örgüt üyesi” ve “şehir eşkiyası” olarak tanımlayan Yüksel, eylemcileri camilere zarar vermekle ve güvenlik güçlerini yaralamakla suçladı.

' AKBAŞOĞLU KENDİNİ İHBAR ETMİŞTİR'

Yüksel’den sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gezi Parkı olaylarını anımsatarak iktidar sıralarına seslendi. Emir “Toplumsal muhalefet 19 Mart darbesine karşı ayakta. Siz halktan korktuğunuz için o mitingleri kriminalize etmeye çalışıyorsunuz. Kabataş yalanını hatırlıyor musunuz? Camide içki içildi yalanını attınız, hatırlıyor musunuz? O caminin imamı böyle olmadı demişti. Bu olaylarda camilerde bir hadsizlik olmadı. Olsa biz karşı çıkarız. Toplantı ve gösteri yürüyüşü bir haktır” dedi. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise olaylarla ilgili “AK Parti bunun bir tarafı değildir. Yargı ile CHP arasındaki hadiselerdir. İmamoğlu’nun soygun düzeni kurduğunu iddia edenler bizzat CHP’nin ta kendisidir. Darbe girişimi sizin kendi içinizden yapılmıştır. Vandalizme ve her türlü zarara, Türkiye’nin kaybetmesine siz sebep oldunuz” savunmasını yaptı. CHP’li Emir de “Akbaşoğlu kendini ihbar etmiştir” diyedek “Soruşturmada üç gizli tanık var. Onların CHP’li olduğunu size kim söyledi?” sorusunu yöneltti. Emir “Boğazınıza kadar bu işin içindesiniz. Cumhurbaşkanı da bu dosyanın ayrıntısını biliyor” tepkisini gösterdi.

‘DARBEYE HAYIR’ SLOGANLARI

Akbaşoğlu da Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme yaparak “25 tane tanık var. Bunların birkaç tanesi gizli tanık. Açık tanık var. Kurultaya şaibeli diyen Eski CHP Genel Başkanı değil mi? Hakikatleri kapatmak için başkalarını suçluyorsunuz” dedi. Kurultay soruşturmasının farklı bir konu olduğunu belirten Emir “CHP’yi yenemediniz, kayyum atamaya çalışıyorsunuz. Bu konunun ne alakası var?” dedi. İktidar sıralarına “Ne yargı ne adalet bıraktınız” diye seslenen Emir “Alanlarda olacağız. Halkımızdan başka güveneceğimiz hiçbir şey yok” diye konuştu. Ardından CHP’li milletvekilleri genel kurulda “Darbeye hayır” sloganları attı. Bunun üzerine oturuma ara verildi.