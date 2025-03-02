Fenerbahçelilerden Jose Mourinho'ya destek pankartı!

Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlardan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya destek geldi.

Fenerbahçelilerden Jose Mourinho'ya destek pankartı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 22:01

Fenerbahçe tribünleri, teknik direktör Jose Mourinho'ya destek verdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Antalyaspor maçında Portekizli teknik direktör için, "We stand with you (Yanındayız)" pankartı açtı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından 4 maç ceza almış, daha sonra Tahkim Kurulu bu cezayı 2 maça düşürmüştü.


Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #Destek

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