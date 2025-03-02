Fenerbahçelilerden Jose Mourinho'ya destek pankartı!
Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlardan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya destek geldi.
Fenerbahçe tribünleri, teknik direktör Jose Mourinho'ya destek verdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Antalyaspor maçında Portekizli teknik direktör için, "We stand with you (Yanındayız)" pankartı açtı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından 4 maç ceza almış, daha sonra Tahkim Kurulu bu cezayı 2 maça düşürmüştü.
Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #Destek
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