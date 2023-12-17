Meclis karıştı, AKP'li isim kürsüye yürüdü! AKP sıraları boşaldı...

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis, gergin anlara sahne oldu. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan'ın konuşmasını keserek AKP grubunu dışarı çıkmaya çağırdı. Bu çağrı üzerine AKP'li isimler Meclis'i terk etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 18:15
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TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken AKP'li vekillerden dikkat çeken bir hamle geldi. 

Kürsüde 2024 Aile Bakanlığının bütçesinin yoksulluğu daha da artıracağını ifade eden CHP milletvekili Gizem Özcan, bakanlığın sorunların çözümü noktasında bir perspektife sahip olmadığını belirtti. "Ülkemizde kadınlar için bir karadüzen sürüyor" diyen Özcan'ın kadına yönelik şiddet ve cinayet, yoksulluk ve işsizlik verilerini açıkladığı sırada AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin tarafından sözü kesildi.

AKP'LİLER MECLİSİ TERKETTİ

Zengin yerinden kalkarak AKP grubunu dışarı çıkmaya çağırdı. AKP'li milletvekilleri ve Zengin Meclis'i terketti.

Oturuma verilen aranın ardından görüşmeler yeniden başladı. 


AKP AKP Grubu Meclis

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