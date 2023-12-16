CHP, haftalık parti meclisi toplantılarıyla aday isimleri açıklamayı sürdürecek

Yayınlanma: 16.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.12.2023 - 03:00

CHP Parti Meclisi, önceki gün yapılan toplantı sonrası aralarında Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Bolu gibi yerlerin bulunduğu 227 bölgede yerel seçim için adaylarını açıkladı.

Parti kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre; CHP haftalık yapacağı PM toplantıları ile adaylarını açıklamaya devam edecek. Bu kapsamda gelecek hafta perşembe günü olması beklenen PM toplantısı sonrası aralarında Aydın’ın da olacağı 200’e yakın bölgede yine aday açıklamalarının yapılması bekleniyor.

Parti kurmayları Aydın’da daha önce adaylığı açıklanan Özlem Çerçioğlu’nun PM kararından sonra resmen adaylaşmış olacağını kaydediyor. Partinin bir yandan da aday belirlemek için saha çalışmalarını sürdüreceği aktarılıyor. Milletvekillerini daha önce 60 civarında ile gönderen CHP, kalan illerde de anket çalışmaları, kamuoyu yoklamaları ve örgütlerden gelen verilerle aday belirleme yöntemine karar verecek.

Ayrıca, partinin bir önceki seçimlerde düşük oyla kazandığı ya da kaybettiği yerlere milletvekillerinin birden fazla kez gidebileceği ve buralara ayrı bir özen gösterileceği belirtiliyor. Partinin aday açıklamalarını yaparken bu bölgelere de öncelik vereceği kaydediliyor.

MANİSA’YA ÇIKARMA

Kurmaylar, İzmir için anket sonuçlarının beklendiğini söylerken Ankara, İstanbul ve İzmir’deki ilçelerde de aday açıklamalarının yeni yıla kalması bekleniyor. Partinin güçlü olduğu Çankaya, Kadıköy gibi ilçelerde aday açıklamalarının seçime az bir zaman kala olacağı belirtiliyor.

Öte yandan CHP lideri Özel, bugün CHP Gençlik Kolları il başkanlarının yerel seçimleri konuşmak ve yeni üyelik kampanyasını başlatmak için Manisa’da yapacağı toplantıya katılacak. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, “Özel, memleketi Manisa’ya ve tarihine çok önem veriyor ve belediyeyi kazanmak istiyor” dedi.