Meclis’te ‘kara para’ tartışması: ‘Bu ülkeyi gri listeye sizin uygulamalarınız soktu’

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan yönetiminde toplandı. Görüşmelerde “varlık barışı” düzenlemesi ile İstanbul Finans Merkezi’ndeki şirketlere vergi avantajı sağlayan kanun teklifi ele alındı.

Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, iktidarın geçmiş yıllarda uyguladığı “varlık barışı” politikalarını eleştirerek, “Kaynağı ne olursa olsun yeter ki para getirin dediniz. Bu uygulamalar Türkiye’yi gri listeye soktu” ifadelerini kullandı. Kaya, daha sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve getirilerek gri listeden çıkış hedefi verildiğini söyledi.

“ESNAF DA KRİZLERİ GEREKÇE GÖSTEREBİLMELİ”

Kaya, ekonomi yönetiminin hedeflerini tutturamadığında küresel gelişmeleri gerekçe gösterdiğini belirterek, aynı hakkın esnafa da tanınması gerektiğini savundu. Ukrayna savaşı, Covid-19 pandemisi ve İran’daki gelişmelerin ekonomi yönetimi tarafından mazeret olarak gösterildiğini dile getiren Kaya, “Esnaf niye bunlardan etkilenmiyor olsun?” dedi.

ÇÖMEZ: “ÜRETİCİYİ DEĞİL ARACILARI DESTEKLİYORSUNUZ”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise hayvancılık ve zeytinyağı sektöründeki maliyet artışlarına dikkat çekti. Girdi maliyetleri düşürülmeden fiyatların kontrol altına alınamayacağını belirten Çömez, hükümetin üreticiyi değil aracıları desteklediğini savundu.

Çömez, zeytinyağı fiyatlarına müdahale edildiğini belirterek, “Enflasyonu düşürmek adına üreticiyi mağdur ettiniz” ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ: “HEDEF ENFLASYON REVİZE EDİLİYOR AMA MAAŞLAR ARTMIYOR”

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, hükümetin ücret politikalarını eleştirdi. Merkez Bankası’nın 2026 yılı enflasyon hedefini yüzde 16’dan yüzde 24’e çıkardığını hatırlatan Koçyiğit, çalışan ve emeklilerin maaşlarında ise artış yapılmadığını söyledi.

CHP: “TARIMDA 48 MİLYAR DOLAR AÇIK VERİLDİ”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Dünya Çiftçiler Günü kapsamında tarım politikalarını eleştirdi. Günaydın, çiftçilerin yüksek mazot maliyetleri nedeniyle üretim yapamaz hale geldiğini söyledi.

Türkiye’nin son 13 yılda tarımsal ham maddede 48 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğini belirten Günaydın, “Tarımın başladığı topraklarda 2 trilyon 160 milyar TL açık verdiniz” dedi.

Günaydın ayrıca bütçede faize ayrılan payın tarıma ayrılan desteğin katbekat üzerinde olduğunu ifade ederek, “Faize verdiğiniz paranın sadece yüzde 6’sını tarıma ayırıyorsunuz” diye konuştu.