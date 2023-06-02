2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Meclis'e iki gün boyunca ziyaretçi yasağı

28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Andiçme törenleri nedeniyle Meclis'e bugün ve yarın ziyaretçi alınmayacak.

AA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 11:02
Meclis'e iki gün boyunca ziyaretçi yasağı
Abone Ol google-news

TBMM İçtüzüğü hükümleri gereğince bugün TBMM Genel Kurulunda 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni yapılacak. Buna göre, saat 12.30'da TBMM Atatürk Anıtı önünde tören yapılacak ve saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu toplanacak.

Tören nedeniyle, protokole dahil kişiler ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

TBMM Genel Kurulunda Anayasa hükümleri gereğince yarın da Cumhurbaşkanı Andiçme Töreni yapılacak. Tören nedeniyle protokole dahil kişiler ile davetiye gönderilenler dışında Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.

 


TBMM TBMM Genel Kurulu yemin töreni Meclis

İlgili Haberler

LeMan'dan 'seçim sonucu' kapağı: 'Toplum tam ortadan ikiye bölündü'

LeMan'dan 'seçim sonucu' kapağı: 'Toplum tam ortadan ikiye bölündü'
Seçim bitti, geçim derdi başladı

Seçim bitti, geçim derdi başladı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı!

En Çok Okunan Haberler