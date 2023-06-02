Meclis'e iki gün boyunca ziyaretçi yasağı
28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Andiçme törenleri nedeniyle Meclis'e bugün ve yarın ziyaretçi alınmayacak.
TBMM İçtüzüğü hükümleri gereğince bugün TBMM Genel Kurulunda 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni yapılacak. Buna göre, saat 12.30'da TBMM Atatürk Anıtı önünde tören yapılacak ve saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu toplanacak.
Tören nedeniyle, protokole dahil kişiler ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.
TBMM Genel Kurulunda Anayasa hükümleri gereğince yarın da Cumhurbaşkanı Andiçme Töreni yapılacak. Tören nedeniyle protokole dahil kişiler ile davetiye gönderilenler dışında Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın malvarlığı Resmi Gazete'de yayımlandı
- Kılıçdaroğlu ilk kez yanıtladı: İstifa edecek mi?
- İYİ Partili Erdem'den Millet İttifakı açıklaması
- Trabzonspor'dan ilk transfer hamlesi!
- 'İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mâl oldu'
- CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi
- Sabah yazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti
- Yalan söylemişler
- 68 Aksaray Belediyespor'un kupası çalındı
- CHP'li Selin Sayek Böke'den istifa sonrası ilk açıklama