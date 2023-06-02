2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

LeMan'dan 'seçim sonucu' kapağı: 'Toplum tam ortadan ikiye bölündü'

Karikatür dergisi LeMan kapağına, Cumhurbaşkanı seçiminde iki adayın aldığı oy oranlarını taşıdı. Kapak, sosyal medyada yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 09:39
LeMan'dan 'seçim sonucu' kapağı: 'Toplum tam ortadan ikiye bölündü'
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28 Mayıs'ta düzenlenen ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Tayyip Erdoğan yüzde 52,18; Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oy oranına sahip oldu.

Son olarak haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, bu haftaki kapağına, Cumhurbaşkanı seçiminde iki adayın aldığı oy oranlarını taşıdı.

İki adaylı seçimde oy oranının 'toplumu ikiye böldü' ifadeleriyle yorumlanan kapakta şunlar söylendi: 

"Toplum tam ortadan ikiye bölündü." 


LeMan karikatür Karikatürist

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