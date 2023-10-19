Mescit zorunluluğu Meclis'e taşındı

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) anaokullarına mescit zorunluluğu da getiren tartışmalı yönetmelik değişikliğini Meclis’e taşıdı.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 19.10.2023 - 03:00
Mescit zorunluluğu Meclis'e taşındı
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CHP’li Kara, “Bu karar din ve vicdan özgürlüğü dışında ideolojik bir tercih olarak görülmektedir. Öğrencilerin beslenme, güvenlik ve sağlık gibi son derece ivedi sorunları bulunurken MEB’in farklı öncelikleri olduğu anlaşılmaktadır” dedi. 

Yönetmelik değişikliğine karşı Danıştay’da dava açan CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel ise okulöncesi eğitimde kaykı payı istenmesinin eğitim hakkını ihlal ettiğini ve sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.


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