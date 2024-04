Meclis'te İsrail krizi: 'Ticaret kısıtılansın' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Yayınlanma: 17.04.2024 - 18:32

Güncelleme: 17.04.2024 - 18:32

Saadet Partisi, bugün TBMM Genel Kurulu'nda İsrail'e getirilen ihracat kısıtlamasının etkinliğinin ve bugüne kadar yapılan ticaretin Filistin-Gazze halkına yönelik olumsuz etkilerinin tespitine yönelik araştırma önergesinin öne alınarak bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi.

Önergenin gerekçesini açıklayan Saadet-Gelecek Partisi Grup Başkanı, Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarını anımsatarak "Hitler'e soykırımcı diyorlardı kendileri de hem katliamcı hem de soykırımcılar. 15 bine yakın çocuk ve kadın öldürüldü burada; 100 bine yakın bina tahrip edildi, enkazların altında ne kadar kişinin yattığı bilinmiyor" dedi.

Grubunun ve milletvekillerinin Filistin'de yaşananları defalarca TBMM gündemine taşıdığını anlatan Özdağ, şunları kaydetti:

"SİZİ DE MECLİS'İN İTİBARINI DA KURTARALIM"

"26/01/2024 tarihinde bir soru önergesi verdim. Kime? Ticaret Bakanı’na. Allah aşkına, yeni bir anayasa yapmaktan bahsediyorsunuz siz, ne anayasası? Mevcut Anayasa’ya göre 15 gün içerisinde bana cevap vermek zorunda değil mi bu bakanlar? Hâlâ cevap vermedi bana. Şimdi de kalkmış 'Kısıtlama yapıyoruz' diyorsunuz. Kim söylüyor bunu? Bakan söylüyor. Kiminle söylüyor? Hükûmetin onayıyla söylüyor. Peki -bu kısıtlamayı yaptığına göre- hani bunlar Filistin'e gidiyordu? Bakıyoruz, bu sefer kısıtlama. Peki, burası madem Filistin'e gidiyordu, niye Filistinlilere gidecek olan eşyaları kısıtlıyorsunuz? Mefhumu muhalifinden 'Evet, şimdiye kadar gitti, bundan sonra da gitmeye devam edecek' diyorsunuz. Bu kısıtlamayı da araştırmak istiyoruz. Gelin, bu araştırma önergesine 'evet' deyin, bir ilke imza atın, ne olur; sizi de kurtaralım, AK Parti'yi kurtaralım, Meclis'in itibarını kurtaralım. 'Evet' oyu verin, birlikte araştıralım, kim doğru söylüyor, kim doğru söylemiyor ortaya çıksın."

CHP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl de şunları kaydetti:

"ECEVİT GİBİ DAVRANACAKSINIZ; DENİZ OLACAKSINIZ"

“Oradaki o kirli savaşta sıkılan her kurşunda, atılan her bombada Türkiye'nin de katkısı var, o kurşunlara maalesef o kirli parayla Türkiye de katkı koymuştur. Şimdi, deniliyor ki: 'Biz kısıtlama getirdik, Filistin halkına yardım yapıyoruz'. Allah aşkına, Filistin devletinin jeti mi var, jet yakıtı gönderiyorsunuz? Günlerdir bu kürsülerde bu kirli savaştan bahsediliyor, araştırma önergeleri veriliyor ama maalesef iktidar kulağını tıkıyor. Eğer masumsanız, eğer bütün bunlar kesinlikle yapılmıyorsa o zaman gelin, bu önergeden bir tanesine imza atalım, birlikte araştıralım. Masumiyet karineniz bu araştırma önergesine vereceğiniz olumlu oylarla ortaya çıkacaktır. Vermezseniz işte o zaman her milletvekilinin akıbeti, imza atmayan her milletvekilinin akıbeti berbat olacaktır. İsrail'le yapılan anlaşmalar, mitinglerde dökülen gözyaşlarıyla silinmez. Dik duracaksınız, Ecevit gibi davranacaksınız; Deniz olacaksınız. Filistin’le, Filistin halkıyla dayanışmanın ölçüsü budur."

Görüşmelerin ardından Saadet Partisi'nin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.