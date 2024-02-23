Meclis'te kabul edildi: Kişisel bilgilerimiz tarikatlara verilecek

Meclis’e sunulan 8. Yargı Paketi’ne, yurttaşın kişisel verilerinin “dini vakıflara” verilebileceği maddesi eklendi. Muhalefet, “Fişlemeye neden olur, yasaya aykırı” dedi.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 23.02.2024 - 03:00
Meclis'te kabul edildi: Kişisel bilgilerimiz tarikatlara verilecek
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TBMM Adalet Komisyonu’nda, önceki gün akşam, emekliler için bayram ikramiyesinin 3 bin TL’ye çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, kabul edildi.

Komisyonun önceki günkü görüşmelerinde, teklifin 33. maddesinin “g” bendinde yer alan ve “siyasi, felsefi, dini veya sendikal amaçlarla kurulan vakıf, dernek ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumların da kişisel verilerinin işlenebilmesine” ilişkin düzenleme tartışmalara neden oldu. 

Muhalefet söz konusu düzenlemenin “fişlemeye sebebiyet verebileceği ve anayasaya aykırı olduğu” gerekçesiyle teklif metninden çıkarılmasını istedi. Ancak önerge, AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi.


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