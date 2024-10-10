Meclis'te kapalı oturum: Tutanaklar mühürlendi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, İsrail tehdidi gündemiyle yapılan kapalı oturumun tutanakları mühürlendi.
TBMM Genel Kurulu, 'Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.
Başkan Vekili Karaca, 8 Ekim'de İsrail tehdidi gündemiyle kapalı oturumda toplanan Genel Kurul tutanaklarının mühürlenmesi için kapalı oturuma geçileceğini duyurdu. Kapalı oturum nedeniyle Genel Kurul salonunda bulunan dinleyici ve gazeteciler dışarıya çıkarıldı.
Ayrıca, Meclis'teki basın büroları boşaltıldı, kapılar kilitlendi. Yaklaşık 10 dakika süren oturumda kapalı oturum tutanakları mühürlendi. Genel Kurul, daha sonra gündemindeki konuları görüşmek üzere açık oturuma geçti.
Etiketler: #TBMM Genel Kurulu #TBMM #tutanak
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