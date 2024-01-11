Meclis'ten, Süleyman Soylu'nun yargılanmasına izin yok

Cumartesi Anneleri tarafından 25 Ağustos 2018’de yapılan 700. hafta eyleminde polisin sert müdahalesi sırasında hak savunucusu Aydın Aydoğan’ın kolunun kırılmasına ilişkin dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında açılan davada yetkinin devredildiği Meclis davayı reddetti. Davanın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınacağı öğrenildi.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 11.01.2024 - 03:00
Meclis'ten, Süleyman Soylu'nun yargılanmasına izin yok
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Cumartesi Anneleri’nin 25 Ağustos 2018’de yapmak istediği 700. hafta eyleminde polisin sert müdahalesi sırasında hak savunucusu Aydın Aydoğan’ın kolu kırılmıştı. Söz konusu müdahaleye ilişkin Aydoğan kolluk kuvvetleri ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Kolluk kuvvetleri ile ilgili dosyada takipsizlik verildi ve dosya Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşındı.

AYM kolluk kuvvetlerinin uyguladığı orantısız güç, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının engellendiği gerekçesiyle hak ihlali kararı verdi. Soylu’yla ilgili davada ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “yetkisizlik” kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu’na gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yetkisizlik kararı vererek konuyu TBMM’ye yönlendirdi.

Aydoğan da Soylu’nun yargılanması için geçen aylarda Meclis’e dilekçe sundu. Meclis dilekçeyi reddetti. Aydoğan’ın konuyu AYM’ye taşıyacağı öğrenildi. Aydoğan, “Meclis istese soruşturma yetkisi için oylamaya gidebilirdi. Ancak bu yetkisini kullanmadı. AYM’ye bireysel başvuru yapacağım. Konunun peşini bırakmayacağım” dedi.


Süleyman Soylu Cumartesi anneleri TBMM

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