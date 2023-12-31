Süleyman Soylu'dan eski bakanlara: 'Sayemde hepiniz milletvekili oldunuz'
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun milletvekili olan bazı eski bakanlarla sohbet sırasında esprili şekilde, “Sayemde hepiniz milletvekili oldunuz” dediği iddia edildi.
14-28 Mayıs seçimlerinin sonucunda AKP Meclis grubu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde büyük yenilenme yaşandı.
AKP milletvekillerindeki değişim oranı yüzde 65’i bulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürpriz kararıyla büyükşehirlerden aday gösterilen 15 bakan da milletvekili olarak Meclis’te görev yapmaya başladı.
Bakanların milletvekili yapılması kararı, “Meclis’te güçlü temsil”, “seçim sürecine dinamizm kazandırmak”, “Kamuoyuna değişim mesajı” vermek olarak yorumlanmıştı. Ancak Erdoğan’ın bu kararını, “Başta İçişleri Bakanı olmak üzere bazı bakanlarla yolları ayırmak istiyor. Kırgınlık yaratmamak için böyle toplu bir değişime gitti” şeklinde değerlendirenler de oldu.
'SAYEMDE HEPİNİZ VEKİL OLDUNUZ'
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, bu değerlendirmeyi eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aynen paylaşıyor. Öyle ki Soylu’nun milletvekili olan bazı eski bakanlarla sohbet sırasında esprili şekilde, “Sayemde hepiniz milletvekili oldunuz” diye takıldığı anlatılıyor.
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