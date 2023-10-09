Megakentlerin başkanları İstanbul'da buluştu: Sorunları ele aldık

Yayınlanma: 09.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.10.2023 - 03:00

“Uygun Fiyatlı Megaşehir Hizmetleri için Sürdürülebilir Finans” ana teması ile düzenlenen zirveye, İstanbul ve Bogota’nın yanı sıra Buenos Aires, Lahor, Sao Paulo, Guangzhou, Ho Chi Min Kenti, Dakka, Bağdat gibi mega şehirlerin belediye başkanları ve temsilcileri katıldı. Floransa, Ramallah ve Barcelona ise konuk katılımcı olarak zirvede yer aldı.

Zirvenin açılış konuşmalarını, İmamoğlu ve Lopez, ana konuşmasını ise Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella gerçekleştirdi. Zirvede, “Megaşehirlerin Alternatif Gelecekleri”, “Temel Megaşehir Hizmetlerine Hakkaniyetle Ulaşılmasının Sağlaması”, “Megaşehirler İçin Yenilikçi Finansman Modelleri” ve “Megaşehirler Arası İşbirliği” konulu paneller düzenlendi.

FAYDALI TARTIŞMALAR

Zirveyle ilgili düşüncelerini paylaşan Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Ammar Mousa Kadhim, “Çok önemli bir zirve. İstanbul’da olması ve İBB tarafından düzenleniyor olması bizim için çok değerli. Bu sebeple buraya katılmak için özellikle çaba sarf ettik. Büyükşehirler olarak çok büyük sorunlar ve engellerle karşı karşıyayız. Bu zirve çerçevesinde de çok faydalı ve yararlı tartışmalar yaptık. Şehirlerin hizmetleri en iyi şekilde sunması için çözüm yollarını ele aldık” dedi.