Megakentlerin başkanları İstanbul'da buluşuyor

Yayınlanma: 07.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.10.2023 - 03:00

İBB Başkanı Dış İlişkiler Danışmanı Mustafa Osman Turan, ilk kez yapılacak olan zirve öncesi Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Megakentlerin artan sorunlarının ortak olduğunu vurgulayan Turan, “Bu toplantıyla mega şehirlerin sorunlara buldukları çözümleri, iyi uygulamaları paylaştıkları bir platform yaratmak istiyoruz. Bu aslında bir sürecin başlangıcı. Biz de bu sürecin liderliğini üstlenmiş olduk” diye konuştu.

(Mustafa Osman Turan)



‘İHTİYAÇLAR BENZER’

Zirveyi büyükşehirlerin üye ve aynı zamanda Metropolis Platformu Başkanı olan Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez ile birlikte organize ettiklerini söyleyen Turan, “Toplantıya, New York, Lima, Bogota, Paris, Lahore, Buenos Aires, Sao Paulo, Guangzhou, Ho Chi Minh City, Ahmedabad, Dhaka, Floransa, Ramallah, Barselona gibi kentlerin belediye başkanları katılacak. Bu kentlerin ihtiyaçları benzer. Hizmetlerin nasıl verildiğine dair, teknolojinin mega şehirleri nasıl etkilediğine dair oturumlarımız olacak. Açılışı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak ve Bogota Başkanı da bir konuşma yapacak. Her oturumda konusuna göre iki şehir lider konuşmacı olacak ve kendi tecrübelerini aktaracaklar” dedi.

Zirvenin ana teması olan “Megaşehirlerde Kaliteli Hizmet İçin Sürdürülebilir Finans” başlığını ortak belirlediklerini söyleyen Turan şunları kaydetti:

“Zirveyi düzenlerken diğer şehirlerlede, hangi konular sizin için önemli diye konuştuk. Buna göre mega şehirlerde en önemli sorunlardan bir tanesi, hizmetlerin daha hakkaniyetli ve kolay ulaşılabilir olması yönünde. Bunun içinde finansman çok öncelik taşıyor. O yüzden ana temamız bu iki konu üzerine odaklanmış durumda. Amacımız ikili işbirliklerinide arttırmak. Şehirlerin birbirleriyle kurduğu ilişkiler zaten mevcut. Ama bu mega şehirler arasında ikili ilişki ötesine geçip çok taraflı bir platformda buluşma imkânı ilk defa ortaya çıkacak. Toplantının İstanbul’da yapılıyor olması dünya kenti olarak konumunu ve uluslararası ilişkilerini güçlendiren bir şey olacak.”