Mehmet Ağar'dan 'Mehmet Eymür' açıklaması: 'Ölünün arkasından konuşulmaz...'

Yayınlanma: 13.01.2024 - 17:34

Güncelleme: 13.01.2024 - 17:34

Eski MİT mensubu Mehmet Eymür, bu sabah tedavi gördüğü hastanede öldü. Uzun süre emniyet ve MİT'teki farklı kliklerde yer aldıkları için rekabete girdikleri belirtilen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Eymür'ün ölümüyle ilgili T24 yazarı Tolga Şardan'a konuştu.

Ağar, Eymür için "Allah rahmet eylesin. Ölünün arkasından konuşulmaz" dedi. Cenazeye 'dışarıda olduğu için' katılamayacağını belirten Ağar, ailesine başsağlığı dileyeceğini de söyledi.

GÜÇ ÇATIŞMASI

Türkiye'nin en karanlık süreçlerinde derin devletin iki farklı kliğinde yer aldığı belirtilen Mehmet Eymür ile Mehmet Ağar'ı karşı karşıya getiren bazı olaylar kamuoyuna da yansımıştı.

Ağar'ın Emniyet'te, Eymür'ün ise MİT'te yükseldiği dönemde 1983'te kurulan MİT Kaçakçılık Şubesi'nin başına müdür olarak atanan Eymür, 1990'da suikast sonucu öldürülen MİT mensubu Hiram Abas'ın en yakın çalışma arkadaşı olarak tanındı.

1984-88 arasında İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olarak çalışan Ağar ise 1988'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne, 1990'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

EYMÜR'DEN AĞAR RAPORU

İki ismi karşı karşya getiren ilk olay ise 1987'de patlak verdi. Mehmet Eymür, kaleme aldığı ve tarihe '1. MİT raporu' olarak geçen raporda, ülkücü çete lideri Abdullah Çatlı’nın MİT tarafından kullanıldığını ancak daha sonra kontrolden çıkıp kendisini bile görevden aldırmak istediğini ileri sürdü.

Eymür, söz konusu raporda Nevzat Ayaz, Ünal Erkan ve Mehmet Ağar gibi polis teşkilatında üst düzey memurları ve siyasileri mafyayla bağlantılı olmakla suçladı. Raporun Ocak 1988'de Aydınlık hareketinin yayın organı “2000’e Doğru’da” yayınlanmasının ardından 10 Haziran 1988'de Eymür istifa ettirildi.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERDE İSİMLERİ GEÇTİ

Eymür, MİT'e 1995'te Kontrterör Daire Başkanı olarak geri döndü ve 90'lı yıllarda işlenen pek çok faili meçhul cinayette Mehmet Ağar gibi onun da adı geçti.

İki isim arasındaki son tartışma ise yaklaşık 2 sene önce yaşandı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendi işlediği bazı suçları da itiraf ederek yaptığı ifşaların ardından gözler 'derin devletin başı' dediği Mehmet Ağar'a çevrilmişti. Bu dönemde Mehmer Eymür'ün de T24'ten Gökçer Tahincioğlu'na verdiği ve işkence yaptığını kabul ettiği röportaj ses getirmişti.

EYMÜR'DEN AĞAR'A KOKAİN İMASI

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; daha sonra katıldığı bir televizyon programında Mehmet Ağar'ın gücünün 'gayrimeşru hayattan' geldiğini belirten Eymür, Mehmet Ağar'ın burun ameliyatı olduğunu söylemiş ve sebep olarak kokain kullandığı imasında bulunmuştu.

Eymür'ün açıklamalarına cevap veren Ağar ise burun ameliyatını sağlık gerekçesiyle yaptırdığını ve kokain kullanmasının söz konusu olmadığını belirtirken Eymür'ün diğer iddiaları için ise "Eğer söyledikleri doğru olsaydı MİT Müsteşarı olarak emekli olurdu" demişti.