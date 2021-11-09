Mehmet Ağar'dan Mehmet Eymür'ün 'kokain' iddiasına yanıt
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür'ün kendisi hakkındaki "Burun ameliyatı geçirdiğini biliyorum, bu kokain içenlerde olan bir şey" iddiasına yanıt verdi.
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, MİT'in Kontrterör Dairesi eski başkanı Mehmet Eymür'ün kendisiyle ilgili yaptığı yorumlara yanıt verdi. Mehmet Ağar, T24'den Tolga Şardan aracılığıyla Eymür'ün iddialarını yalanladı.
"Mehmet Ağar’a, tedavi olduğu sağlık kampında telefonla ulaştım" diyen Tolga Şardan, "Geçtiğimiz aylarda sıkıntılı bir prostat ameliyatı geçirdiğini yakın çevresinden duymuştum. Bir-iki cümlelik sohbetin ardından doğrudan konuya girdim. Eymür’ün iddialarını ve hakkındaki diğer iddiaları hatırlattım bir kez daha." dediği yazısına şöyle devam etti:
"Kesinlikle yanıt vermeyeceğini, konuşmak istemediğini belirtti. Sağlık sorunu bulunduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi. Zamanı geldiğinde, konuşmak gerekirse söyleyecekleri olabileceğini anlattı.
Ağar, Eymür’ün iddialarının doğru olup olmadığını konuşmaya bile gerek olmadığını söyledi. “Eğer söyledikleri doğru olsaydı; MİT Müsteşarı olarak emekli olurdu” cümlesini kurdu."
Şardan'ın aktardığına göre Eymür’ün “Burun ameliyatı oldu” açıklamasına da yanıt veren Ağar “Yıllar önce Çapa’da olduğum burun ameliyatı. Burnumun içinde kemik parçası vardı. Deviasyon dedikleri. Ameliyatlarım devletin kayıtlarındadır” cevabını vermekle yetindi.
İlgili Haberler
- Barış Terkoğlu yazdı: MİT'in bile yaka silktiği Mehmet Eymür kumpastan nasıl çıktı?
- Mehmet Ali Güller yazdı: Eymür kim adına ortaya çıktı?
- Mehmet Eymür’ün saklı sicili
- Mehmet Eymür işkenceleri tek tek anlattı: Kayıp MİT'çiler, Gladio ve Ergenekon itirafı
- Mehmet Eymür’ün sözleri yargıya taşınıyor: "Pervasızca ve pişkince yapılan itiraflar..."
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Zincir marketin 25 mağazası Migros oluyor
- Gül'den, Soylu'ya sert tepki
- Konya'da korkutan deprem!
- Zelyut'tan 'kripto para' uyarısı
- Alevileri hedef alan öğretmen için karar!
- Acun Ilıcalı'ya 'kumar' cezası
- Dedeağaç'a yığınak hazırlığı
- Bloomberg'ten çarpıcı Erdoğan analizi
- Akşener'den ilk Lütfü Türkkan açıklaması
- Meral Akşener’den Lütfü Türkkan için ilk yorum