Mehmet Ali Çelebi AKP'ye katıldı: İşte ilk açıklama ve ilk fotoğraf...

11 Ekim 2022 Salı, 14:53

Bir süredir Cumhur İttifakı'na destek çıkışları yapan ve AKP'ye katılacağı konuşulan Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bugün yaptığı açıklama ile AKP saflarına girdiğini resmen duyurdu.

Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katıldıktan sonraki ilk fotoğrafını AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir paylaştı.

Kandemir, Twitter hesabından Çelebi'nin AKP'ye katıldığına dair açıklamasını alıntılayıp "Vatana,millete olan vefasını ile sonuna kadar Cumhur İttifakının yanındayım diyen Sayın Mehmet Ali Çelebi'nin üyelik işlemlerini tamamladık. Rozetini Sayın Cumhurbaşkanımız Çarşamba günü yapılacak olan grup toplantısında takacaktır. Hayırlı olsun" dedi.