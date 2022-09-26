Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim

26 Eylül 2022 Pazartesi, 12:38

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'nı hedef alıp Cumhur İttifakı'nı savunan ifadeler kullandı.

Şu anda Cumhur İttifakı'nın, net ve tutarlı gözüktüğünü öne süren Çelebi, "6+2 masanın orada Abdullah Gül de var. Çıkmaz sokak olduğunu çok önceden söyledim. '6+1 masa çıkmaz sokaktır. Buradan Türkiye'ye hayır gelmez' dedim. Aynı düşüncem devam ediyor. Bir partide olup olmamam çok önemli değil. Şu anki tutumum, Cumhur İttifakı'nın ülkeyi milli istikamette daha net ve tutarlı götüreceğine dönük görüşüm devam etmektedir" diye konuştu.

"GÜÇLÜ LİDERLİK İÇİN..."

Mehmet Ali Çelebi, Cumhur İttifakı'na yakınlığının nedenlerini şöyle sıraladı:

"İl başkanlıklarını PKK'nın askerlik şubesi gibi kullananların bakanlık alacağı denklemlere 'hayır' dediğim için 'Cumhur İttifakı' dedim. FETÖ-PKK devlete çökmesin diye 'Cumhur İttifakı' dedim. İçinde bölücü, yıkıcı unsurlar ve marjinal fikirler barındıran 6+2'li Gül+ HDP, bu denklem kaos ve istikrarsızlık getirir. Dünya büyük kriz ortamlarını beklemektedir. Bu kriz ortamında zaman kaybetmemek, güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim."

Geçen yıl CHP'den istifa edip Memleket Partisi’ne katılan, bu yıl da Memleket Partisi’nden istifa eden bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağı iddia edilmişti. İddiaların ardından Çelebi, sosyal medya hesabı Twitter'den geçmişe yönelik paylaşımlarını silmeye başlamıştı.