Mehmet Ali Kulat seçim çin tarih verdi: İkinci tura kalırsa...
Yaklaşan seçimle ilgili tahminde bulunan MAK Danışmanlık şirketinin kurucusu Mehmet Ali Kulat, ikinci tura kalmayacağını söyledi. Kulat seçimin ikinci tura kalması ihtimali için ise tarih verdi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine altı aydan az bir süre kala MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tam zamanında yapılacağını ifade eden Kulat, ikinci tura kalmayacağını ancak kalırsa da Kurban Bayramı sonrasında yapılacağını söyledi.
Kulat, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçim 18 Haziran 2023 de (yani tam zamanında)... Şahsi kanaatim CB Seçimi 2. Tura kesinlikle kalmaz ama yine de olur da kalırsa Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi Kurban Bayramı sonrası (5. Gün) 1. Temmuz 2023 de yapılacaktır"
Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçim 18 Haziran 2023 de (yani tam zamanında)...— Mehmet Ali Kulat (@malikulat) December 11, 2022
Şahsi kanaatim CB Seçimi 2. Tura kesinlikle kalmaz ama yine de olur da kalırsa Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi Kurban Bayramı sonrası (5. Gün) 1. Temmuz 2023 de yapılacaktır.
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