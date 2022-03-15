Mehmet Barlas, Erdoğan'ı Putin'e benzetti: Zor günler geliyor, hazır olalım
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya lideri Vladimir Putin'e benzettiği yazısında "Ortam aynı Soğuk Savaş öncesi gibi. Zor günler geliyor. Hazır olalım" dedi.
İktidara yakın Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Batı siyaseti kural dışına çıkıyor" başlıklı bugünkü köşe yazısında ilginç ifadeler kullandı.
Dünya liderlerinin Ukrayna kriziyle ilgili tutumlarını köşesine taşıyan Barlas, ABD Başkanı Joe Biden'ı "Batı dünyasını yeniden savaş ortamına soktu ve NATO'yu adeta harekete geçirdi" diyerek eleştirirken Rusya lider Vladimir Putin için "Bütün bu zorlukları aşarak savaşta galip gelmeye çalışıyor. Galiba geliyor da... Ancak rakipler, kural dinlemez davranışlarla Rus halkını ezip Putin'e karşı kışkırtmaya çalışıyorlar" dedi.
"Bu kargaşada Türkiye barıştan yana ağırlığını hep koyuyor. Ancak bunun pek faydası yok. Zaten Türkiye'nin sorunlarına hiç aldırmıyorlar" diyen Barlas, PKK ve FETÖ'nün ABD tarafından açıkça desteklendiği belirttiği yazısına şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in bazı benzer özellikleri var. İkisi de ülkelerine yapılan haksızlıklara tepki verip bunları cezalandırmaya çalışıyorlar. Bu arada Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar da az değil. Onlar yaptırımlarla, terör örgütleriyle Türkiye'yi sürekli frenlemeye çalışırken, Türkiye Rusya ile işbirliği yaparak nükleer enerji ihtiyacını karşılamaya çalışıyor, hava savunmasını oluşturuyor ve ticaretini sürekli artırıyor."
Barlas yazısını "Sonuçta Türkiye, NATO üyesi ama bu NATO bizim istediğimiz NATO değil. Mesela Almanya, inanılmaz büyük rakamlarla NATO'ya genişleme yollarını açtı. Yani ortam aynı Soğuk Savaş öncesi gibi. Zor günler geliyor. Hazır olalım" diyerek tamamladı.
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