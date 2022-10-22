MHP'de belediye başkanlığı, AKP'de vekillik yapan Kaban İYİ Parti'ye katıldı: AKP'li Metiner'den tepki

22 Ekim 2022 Cumartesi, 15:39

İki dönem Erzincan MHP Belediye Başkanlığı ve bir dönem AKP milletvekilliği yapan Talip Kaban'ın, İYİ Parti'ye katılmasına ilişkin eski AKP İstanbul Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Metiner payalaşımında, "Erzincan’da 2 dönem MHP’den belediye başkanlığı, 1 dönem AK Parti vekilliği yapan biri MHP ve AK Parti’ye husumetiyle maruf bir partiye geçmiş… Seçim yaklaştıkça daha neler göreceğiz neler!" ifadelerine yer verdi.

Kaban'ın rozetini parti genel merkezinde Meral Akşener takmıştı.

AKŞENER'İN DANIŞMANI DUYURMUŞTU

Kaban'ın İYİ Parti'ye geçmesini sosyal medya hesabından duyuran Meral Akşener'in danışmanı Ömer Karakaş, "Bugün, Liderimiz Sn. Meral Akşener; Daha önce iki dönem Erzincan ilimizin MHP Belediye Başkanlığını yapmış, Bir dönem de AKP Milletvekilliği yapmış olan Sn. Talip Kaban’a rozetini takarak partimize katılımını gerçekleştirmiştir. Kendisine İYİ’ler ailesine hoşgeldiniz diyorum" ifadelerini kullanmıştı.