Mehmet Metiner'den ekranlara çıkmama kararı: 'Sosyal barışımız adına zararlı buluyorum'
AKP'li Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, bundan sonra yalnızca TV NET ekranlarına çıkacağını açıkladı. Metiner, "Ekranların daha çok izlenme adına gladyatörlerin arenasına dönüştürüldüğü bir tartışma-kavga ortamını sosyal barışımız adına zararlı buluyorum" dedi.
İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından, eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, bundan sonra TV NET dışında hiçbir televizyon kanalının ekranlarında yer almayacağını duyurdu.
Metiner, bugün kaleme aldığı köşe yazısının "Merak edenler için not" başlıklı bölümünde kararını şu ifadelerle açıkladı:
"Ne zaman ekranlara döneceğimi merak eden dostlarıma cevabımdır:
Yeni dönemde yazmaktan onur duyduğum Yeni Şafak grubumuzun kendi televizyon kanalı TV NET dışında hiç bir kanala çıkmama kararı almış bulunuyorum,
Ekranların daha çok izlenme adına gladyatörlerin arenasına dönüştürüldüğü bir tartışma-kavga ortamını sosyal barışımız adına zararlı buluyorum.
Herkesin sadece kendi doğruları üstüne kapandığı, başkalarının doğrularına kapılarını sımsıkı kapattığı, tarafların sadece kendi mahallelerine mensup olanlardan alkış almak için boyuna birbirleriyle kavga etmeyi marifet bildiği, o yüzden seviyenin çoğu kez dip yaptığı, hakaret, saygısızlık, tehdit ve küfrün havada uçuştuğu o tartışma programlarının artık bir tarafı olmak istemediğim için, başka bir deyişle bu tarz bir kavganın tarafı olmamak adına işbu kararı almış bulunuyorum.
Hayrolur inşaallah."
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