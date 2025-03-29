İmamoğlu, Maltepe'deki '2.2 milyonu' paylaştı: 'Millet büyüktür!'

Yayınlanma: 29.03.2025 - 17:38

Güncelleme: 29.03.2025 - 17:39

'Saray' talimatı ile 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde eylemler düzenlendi. Başta Saraçhane olmak üzere ülkenin birçok yerinde yüzbinlerce kişi tutuklama kararını protesto etti.

MALTEPE'DE 2.2 MİLYON!

Türkiye genelinde süren protestolar, bugün İstanbul’da büyük bir mitingle devam etti.

CHP’nin çağrısıyla düzenlenen ve birçok siyasi parti ile sivil toplum örgütünün destek verdiği buluşma, Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleştirildi.

CHP lideri Özgür Özel, 'İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi’ne katılım sayısını 2.2 milyon kişi olarak açıkladı.

İMAMOĞLU O GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI

Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de milyonların akın ettiği mitingden bir kare paylaştı.

İmamoğlu, X paylaşımına "Millet Büyüktür!" notunu düştü.