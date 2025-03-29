CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nden tarihi kareler!

CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nden tarihi kareler!
Haber Merkezi
29 Mart 2025 Cumartesi, 17:33
CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nden tarihi kareler!

CHP, İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu protesto etmek ve "erken seçim" çağrısında bulunmak için bugün Maltepe’de büyük miting gerçekleştirdi.

CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nden tarihi kareler!

Yurttaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren Maltepe'de yerini aldı.

CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nden tarihi kareler!

Halka seslenen CHP lideri Özgür Özel, Maltepe'de 2.2 milyon yurttaş olduğunu açıkladı.

CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nden tarihi kareler!

Partinin çağrısıyla yurttaşlar, miting alanına sabahın erken saatlerinden itibaren "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" sloganlarıyla giriş yaptı.

CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nden tarihi kareler!
CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nden tarihi kareler!
CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nden tarihi kareler!
CHP Miting Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler