CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nden tarihi kareler!
CHP, İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu protesto etmek ve "erken seçim" çağrısında bulunmak için bugün Maltepe’de büyük miting gerçekleştirdi.
Yurttaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren Maltepe'de yerini aldı.
Halka seslenen CHP lideri Özgür Özel, Maltepe'de 2.2 milyon yurttaş olduğunu açıkladı.
Partinin çağrısıyla yurttaşlar, miting alanına sabahın erken saatlerinden itibaren "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" sloganlarıyla giriş yaptı.
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