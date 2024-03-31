Mehmet Metiner'den 'yerel seçim' yorumu: 'An itibariyle üzgünüm'
AKP'li Mehmet Metiner, CHP'nin önde göründüğü seçim sonuçlarına ,ilişkin "An itibariyle üzgünüm. İnşallah ilerleyen saatlerde tablo değişir" açıklamasını yaptı.
Seçim yasaklarının kalkmasının ardından ANKA ve AA'dan gelen ilk sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı AKP'yi geçti.
Sonuçları değerlendiren AKP'li Mehmet Metiner, "Yanlış hesap sandıktan döner dedim. Kibir budalalarına dikkat dedim. Hem kel hem fodul olanlara dikkat dedim. Reis’in kendisine verdiği yetkiyi sahada kötüye kullanan kibir abidelerine dikkat dedim. Sahada gördüklerimi yazdım. An itibariyle üzgünüm. İnşallah ilerleyen saatlerde tablo değişir. İnşallah yanılırım" dedi.
Yanlış hesap sandıktan döner dedim.— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) March 31, 2024
Kibir budalalarına dikkat dedim.
Hem kel hem fodul olanlara dikkat dedim.
Reis’in kendisine verdiği yetkiyi sahada kötüye kullanan kibir abidelerine dikkat dedim.
Sahada gördüklerimi yazdım.
An itibariyle üzgünüm.
İnşaallah ilerleyen…
İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük ise sonuçları, "Ekonomi ve emekliler belirleyici oldu" diye değerlendirdi.
Ekonomi ve emekliler belirleyici oldu.— Cem Küçük (@cemkucuk55) March 31, 2024
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