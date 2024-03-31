Mehmet Metiner'den 'yerel seçim' yorumu: 'An itibariyle üzgünüm'

AKP'li Mehmet Metiner, CHP'nin önde göründüğü seçim sonuçlarına ,ilişkin "An itibariyle üzgünüm. İnşallah ilerleyen saatlerde tablo değişir" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 21:11
Mehmet Metiner'den 'yerel seçim' yorumu: 'An itibariyle üzgünüm'
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Seçim yasaklarının kalkmasının ardından ANKA ve AA'dan gelen ilk sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı AKP'yi geçti. 

Sonuçları değerlendiren AKP'li Mehmet Metiner, "Yanlış hesap sandıktan döner dedim. Kibir budalalarına dikkat dedim. Hem kel hem fodul olanlara dikkat dedim. Reis’in kendisine verdiği yetkiyi sahada kötüye kullanan kibir abidelerine dikkat dedim. Sahada gördüklerimi yazdım. An itibariyle üzgünüm. İnşallah ilerleyen saatlerde tablo değişir. İnşallah yanılırım" dedi. 

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük ise sonuçları, "Ekonomi ve emekliler belirleyici oldu" diye değerlendirdi.


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