AKP'li Mehmet Metiner'in 'HDP seçmeni' iddiası sunucuyu da şaşırttı: 'Anketlerde hiç fire yok neredeyse?'
Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı televizyon programında sunucuyu şaşırtan bir iddiada bulundu. Metiner, "Ben HDP sosyolojisini biliyorum. Cumhurbaşkanımıza oy verirler, parlamento seçimlerinde de HDP'nin olması için HDP'ye oy verirler" dedi.
Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin ilginç bir iddiada bulundu.
Partisine yakın TVNET’te katıldığı programda konuşan Mehmet Metiner, konuşmasında "HDP seçmeni" olarak nitelendirdiği seçmen kitlesi için "Siz zannediyor musunuz ki bütün olarak Kılıçdaroğlu'na oy verecekler? Asla!" dedi.
Sunucu Taha Hüseyin Karagöz, bunun üzerine araya girip Metiner'e "Anketlerde hiç fire yok neredeyse? Niye oy versinler ki? Amaç Cumhurbaşkanından kurtulmak değil mi? Onların açısından söylüyorum" dedi.
Metiner'in buna yanıtı ise "Ben HDP sosyolojisini biliyorum. Muhafazakar, dindar Kürt sosyolojisini biliyorum. Cumhurbaşkanımıza verirler, parlamento seçimlerinde de HDP'nin olması için HDP'ye oy verirler" ifadeleriyle oldu.
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