Pervin Buldan'dan Erdoğan'a 'çözüm süreci' yanıtı: O anahtarı siz bize verdiniz

14 Kasım 2021 Pazar, 16:33

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, " Diyarbakır'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen partisinin 3. Olağanüstü İl Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Buldan, yeni seçilecek partililere başarı dilerken "Bizim mücadelemiz eşitçe yaşayabileceğimiz, onurlu bir barışla örülen ortak geleceği kurmak içindir. Bizim mücadelemiz, demokratik bir cumhuriyeti hep birlikte oluşturmak, kadınların özgürce yaşadığı, gençlerin kendi geleceğini belirlediği demokratik bir sistemi kurmak içindir." diye konuştu.

2023 seçimlerinde Diyarbakır'ın önemine değinen Buldan, şunları kaydetti:

"Barışın yolu nasıl Diyarbakır'dan geçiyorsa 2023'ün yolu da mutlaka Diyarbakır'dan geçecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye halklarıyla oluşturacağımız büyük barış ittifakıyla mutlaka başaracağız. Güçlü demokrasiyi, en geniş demokrasi ittifakıyla mutlaka kuracağız. Kadınların özgürlüğünü en büyük kadın ittifakıyla gerçekleştireceğiz. Sosyal adaleti, hakça ve eşitçe yaşamı en büyük emek ittifakıyla buluşturacağız."



"İMRALI'YA YÜZEREK GİTMEDİK"

Konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Buldan "‘Süreci biz bitirmedik’ diyen Erdoğan’a sormak isterim. 2013 yılında Amed’de tarihi bir mektup okuduk. 2015 yılında Dolmabahçe’de bir masa kuruldu. Sonra çıktınız ne çözüm süreci ne Dolmabahçe masası diyerek süreci inkar ettiniz. 2015’ten bu yana Sayın Öcalan’a tecrit uyguladınız. Bu da yetmedi. Çözüm sürecini yargılamaya kalktınız. Çözüm sürecinde İmralı görüşmelerinde bizimle birlikte yol yürüyen Baluken’e onlarca yıl ceza verdiniz. Baluken bu ülkeye barış gelsin, demokrasi gelsin diye sizin bilginiz dahilinde İmralı ve Kandil’e gelen giden arkadaşımızdı. O yolu bize siz açtınız, İmralı’ya biz yüzerek gitmedik, tahsis ettiğiniz kosterlerle gittik. İmralı’nın kilidini biz açmadık, o anahtarı siz bize verdiniz. Ama şimdi bütün bunlar olmamış gibi bir süreci tamamıyla yargılamaya kalktığınız zaman o zaman Kürtlere düşmanlık yaptığınızı hatırlatırız. Evet Kürt düşmanısınız, demokrasi düşmanısınız, bu ülkeye barışın gelmesini istemiyorsunuz. Çünkü koltuklarınızı kaybetmenin kaygısını yaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Batman'da yaptığı konuşmada PKK yöneticilerinin 'çözüm süreci'ni nasıl bozduklarını itiraf ettiklerini belirterek “Çözüm süreci diye akıllarda kalan son bir hamle ile Türkiye'yi terör örgütünün tasallutundan tamamen kurtaracak bir adım daha attık. Amacımız artık bu meseleyi ülkenin gündeminden ebediyen çıkartıp, hep birlikte tüm enerjimizi ve vaktimizi asıl hedeflerimize yöneltmemizi sağlamaktı. Her türlü riski göze alarak, her türlü tenkidi göğüsleyerek başlattığımız bu samimi süreç, terör örgütünün silahı ve kan dökmeyi seçmesi sebebiyle sonuçsuz kaldı" demişti.









