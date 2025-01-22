Konuşmakta güçlük çekti: Müge Anlı yangın faciasında yakınını kaybetti!

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen Grand Kartal Otel yangınında 76 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Müge Anlı, faciada komşusunun ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Konuşmakta güçlük çekti: Müge Anlı yangın faciasında yakınını kaybetti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 13:50

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası, Türkiye'yi derinden sarstı. Yangında 76 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Olayın ardından sunucu Müge Anlı, büyük bir üzüntüyle, faciada komşusunun ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Müge Anlı, acı dolu haberi sunarken, "Ne yazık ki bugün içimizdeki kelebekler uçuşmuyor" diyerek başladığı konuşmasında, "Bolu'da yaşanan can pazarında söylemesi bile çok acı ama onlarca canımız hayatını kaybetti. Onlarca canımız yaralı... Dün yayını kapatırken 10 vefat vardı. Bugün 76'dan bahsediliyor. İnşallah vefat edenlerin sayısı artmaz," şeklinde duygusal bir açıklama yaptı.

Anlı, sözlerine devam ederek, "Beni komşum da 2 tane evladıyla hayatını kaybetti. Nurlar içinde yatsın. Ben yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Çok zor bir durum Allah bir daha yaşatmasın. Yangın çok zor bir şey..." diyerek, yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi.


Etiketler: #Müge Anlı #bolu

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