Konuşmakta güçlük çekti: Müge Anlı yangın faciasında yakınını kaybetti!
Bolu Kartalkaya'da meydana gelen Grand Kartal Otel yangınında 76 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Müge Anlı, faciada komşusunun ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası, Türkiye'yi derinden sarstı. Yangında 76 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.
Olayın ardından sunucu Müge Anlı, büyük bir üzüntüyle, faciada komşusunun ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Müge Anlı, acı dolu haberi sunarken, "Ne yazık ki bugün içimizdeki kelebekler uçuşmuyor" diyerek başladığı konuşmasında, "Bolu'da yaşanan can pazarında söylemesi bile çok acı ama onlarca canımız hayatını kaybetti. Onlarca canımız yaralı... Dün yayını kapatırken 10 vefat vardı. Bugün 76'dan bahsediliyor. İnşallah vefat edenlerin sayısı artmaz," şeklinde duygusal bir açıklama yaptı.
Anlı, sözlerine devam ederek, "Beni komşum da 2 tane evladıyla hayatını kaybetti. Nurlar içinde yatsın. Ben yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Çok zor bir durum Allah bir daha yaşatmasın. Yangın çok zor bir şey..." diyerek, yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Yangında annesini arayıp helallik aldığı ortaya çıktı
- Tanju Özcan'dan, Bakan Ersoy'a sert yanıt
- Grand Kartal Otel'den ilk açıklama!
- Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?
- Sözcü Yazarı Nedim Türkmen, hayatını kaybetti
- 'Atlamaya' babasıyla konuşurken karar vermiş
- 'İçeride yanmış çocuk bedenleri varken...'
- Kırmızıgül faciayı anlattı: 'Çığlıklar duyuluyordu'
- Ümit Özdağ hakkında tutuklama talebi!
- AKP’ye geçen Zorlu’ya AKP trolünden ‘köpek’ benzetmesi