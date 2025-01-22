Bolu Kartalkaya'daki yangında kızını ve torununu kaybeden acılı anne konuştu: 'Bunu görmemeliydim bu yaşta, taptaze filizlerim ölmemeliydi'

Yayınlanma: 22.01.2025 - 13:37

Güncelleme: 22.01.2025 - 14:45

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Otele tatile giden Feray Kanbolat ve Oya Kanbolat yangında yaşamını yitirdi.

Kızı Feray Kanbolat ve torunu Oya Kanbolat’ın cenazelerini almak için Ankara Adli Tıp Kurumu önünde çaresizce bekleyişini sürdürdü.

Yangın çalışmalarındaki zafiyet ve otellerin denetlenmemesi konusunda sitemini dile getiren Sema Şahin, “Ben anne olarak 2 canımı kaybettim. Ben zaten öldüm. Otel sahiplerinden hesap soracağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Suçlu olanlar cezasını çeksinler. Benim kızım kurtulamamış. Küçücük kalmış bana göstermiyorlar” diye konuştu.

"BENİM TAPTAZE FİLİZLERİM ÖLMEMELİYDİ"

Kimlik eşleşmesi için DNA’sını verdiğini söyleyen Şahin, “Bu devletin bizi başıboş bırakmamasını ve sahip çıkmasını istiyorum. Ben bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım. Bunu görmemeliydim bu yaşta. Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi. Bütün devlet büyüklerine de yalvarıyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım. Lütfen görevlerini yapsınlar. Öncelikle Kültür ve Turizm Bakanı'nın neden burayı denetlemediğini soruyorum; yangın merdiveni var mı yok mu, yarı levhası yok mu diye. Ahşap otelde öyle bir bilgilendirme yapılmadı. Bizim çocuklarımız uykuda vefat etti. Ben bu acıyı yaşadıysam herkes bunun bedelini ödesin” şeklinde konuştu.