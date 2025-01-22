Bakan Yerlikaya '10 gün süre' istemişti... Avukat Serkan Kaya madde madde açıkladı: Kartalkaya'daki yangında 'Sorumluluk kimde' sorusuna yanıt bulundu

Yayınlanma: 22.01.2025 - 13:08

Güncelleme: 22.01.2025 - 13:14

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’in restoran bölümünde gece yarısı yangın çıktı.

En az 76 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 51 kişi yaralandı.

Sömestr tatili nedeniyle otelin büyük kısmının dolu olması facianın boyutunu artırdı. Otelin iç ve dış döşemesinin ahşap olması yangının hızla yayılmasına yol açtı.

9 GÖZALTI

Facianın ardından yangın uyarı sistemi, yangın merdiveni olup olmadığı soruları gündeme gelirken uzmanlar denetimlerin yetersizliğine dikkat çekti. Faciayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

"SORUMLULUK KİMDE?" TARTIŞMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'daki otel yangıyla ilgili olarak bir dün gece açıklamada daha bulundu.

Yerlikaya, "Oteli denetleme sorumluluğunun Bolu Belediyesi'ne mi, Kültür ve Turizm Bakanlığına mı ait olduğu 10 gün içinde ortaya çıkacak" dedi.

AVUKAT KAYA MADDE MADDE ORTAYA ÇIKARDI

Son olarak Avukat Serkan Kaya, kanun üzerinden bir araştırma yaparak, bugüne kadar Anayasa Mahkemesi tarafından birçok maddenin defalarca iptal edildiğini ortaya koydu.

"BİRÇOK MADDE DEFALARCA İPTAL EDİLMİŞ"

X hesabından art arda paylaşımlar yapan Kaya, "Kartalkaya’da meydana gelen yangında sorumluluğun kime ait olduğu konusunda da ikiye ayrılmış durumdayız. İçişleri Bakanımız bile sorumluyu tespit etmek için 10 gün süre istiyor! Ben de bu vesile ile biraz kanuna bakayım dedim" dedi ve şöyle devam etti:

"Tahmin edeceğiniz üzere yıllar içinde sürekli değişen, bütünlüğünü kaybeden yamalı bohçaya dönmüş bir kanun çıktı. Hem kanun sürekli değişmiş hem de Anayasa Mahkemesi tarafından birçok maddesi defalarca iptal edilmiş. Alta buna ilişkin iki tablo bırakıyorum."

"BAKANLIĞIN GÖREV VE SORUMLULUĞUNDA"

"Torba kanunlarla, gece yarısı düzenlemeleri ile yapılan onlarca değişikliğe rağmen Kanun’un 30. maddesi bize sorumluluğun kimde olduğunu gösteriyor" diyen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Maddeye göre kanundan faydalanmak ve turizmi teşvik belgesi almak için de alındıktan sonra bu niteliklerin devam edip etmediğini denetlemek de Bakanlığın görev ve sorumluluğunda. Peki Bakanlık kim: Kültür ve Turizm Bakanlığı!

Madde 2’de kanunun kapsamı şu şekilde tarif edilmiş: 'Bu kanun… turizm yatırım ve işletmelerinin teşvik edilmesine, düzenlenmesine ve denetlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.'"

Kaya şöyle devam etti:

"Yine de emin olmak için Yönetmeliğe de bakmak lazım. O yüzden 11/3/1983 tarihli ve 83/6181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmeliğe bakmak gerekiyor.

Tahmin edeceğiniz üzere yönetmeliğin de kanun gibi yamalı bohçadan farkı kalmamış! Ama onun 5. maddesi de bu konuda bize ışık tutmaya devam ediyor. Yönetmelikte bir turizm işletmesinde denetlemenin bakanlık tarafından yapılacağı açıkça yazılmış."

"DENETİMİ YAPACAK KURULA İLİŞKİN HÜKÜMLER KALDIRILMIŞ"

"Aslında ilgili yönetmelik denetim işini yapmak için 'turizm kontrolörleri kurulu' diye bir kurum ihdas etmiş. Ve 6 ila 18. maddeleri arasında da bu kurulun nasıl oluşacağı, kimlerin bu kurulda görev yapabileceği, sınav ve atama usulleri belirlenmiş" diyen Kaya, "Ama bu maddelerin tamamı 2006 yılında yapılan değişiklikle yürürlükten kaldırılmış ve yönetmelik topal ördeğe dönmüş. Yani denetim yetkisine ilişkin hüküm kalmış ama denetimi yapacak kurula ilişkin hükümler kaldırılmış. Öyle olunca da denetim işi etkinliğini kaybetmiş" ifadesini kullandı.

Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Görüldüğü üzere bence bu konuda Bakanlık sorumludur. Ama bizim bu kanun yapma tekniğimiz devam ettiği müddetçe buna benzer felaketlerle karşılaşmamız her zaman olasıdır. İnşallah aklımızı başımıza alır ve bir daha böyle bir felaket yaşamayız. Bu vesile ile bir kez daha ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."