Mehmet Özhaseki ile AKP’li başkanın mikrofonu açık kaldı: 'He de geç'

07 Ekim 2022 Cuma, 15:33

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın kendilerine bazı sorunlarını anlatan bir yurttaşı nasıl geçiştirdiği, açık kalan mikrofona takıldı.

Özhaseki, 10 Eylül’de Kayseri’de düzenlenen turizm değerlendirme toplantısına katıldı. Özhaseki’nin başkanlık ettiği toplantıda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yer aldı.

"BİR ŞEY DEME HE DE GEÇ GİTSİN"

Toplantının soru-cevap bölümünde bir yurttaş Özhaseki ile Büyükkılıç’a turizmle alakalı bazı sorunlardan bahsetti. Bu sırada Özhaseki ile Büyükkılıç arasında “Bir şey deme, He de geç gitsin” ifadelerinin kullanıldığı bir konuşma yaşandı.

Söz konusu diyalog sosyal medyada günün konuları arasına girdi.