Dinci medya hedef gösterdi, 'Yıkın heykellerimi!' şiirine soruşturma başlatıldı

12 Kasım 2021 Cuma, 10:52

Gaziantep’te bir ortaokulda 10 Kasım törenlerinde okunan şiirde "İslami değerlere hakaret edildiği" iddiasıyla soruşturma açıldı.

10 Kasım törenleri kapsamında Gaziantep Şehitkamil Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu'nda yapılan törende Şair Süleyman Apaydın'ın "Yıkım Heykellerimi" adlı şiiri okundu.

"Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek / Karaçarşafa girsin diyorsanız / Yobazın gazabından ürkerek / Diyorsanız ki okumasın / Kadınımız kızımız / Budur bizim alın yazımız / Unutun tüm dediklerimi" dizelerinin yer aldığı şiirin okunduğu tören, Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi'nin (HÜDA-PAR) yayın organı İLKHA'nın tepkisini çekti.

Törenin "10 Kasım töreninde okulda okunan şiirle İslam'ın şiarlarına hakaret edildi" başlığıyla hedef alındığı haberde "Söz konusu şiiri törende okunması için kimin seçtiği ve niçin izin verildiği bilinmiyor. 10 Kasım'la ilgili İslam'a yönelik nefret ve düşmanlığı körükleyen bu şiirin masumane seçilmediği düşüncelerini de beraberinde getirdi" denildi.

YENİ ŞAFAK DA GEÇ KALMADI

Sözkonusu şiirin okunmasını daha sonra iktidara yakın Yeni Şafak da "10 Kasım töreninde okuduğu şiirle İslam'a ve ümmete nefret kustu" başlığıyla haberleştirdi.





VALİLİK İŞARETİ ALDI

Sözkonusu haberlerin ardından Gaziantep Valiliği harekete geçti. Vali Davut Gül, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sözkonusu şiirin "açıkça dini değerleri aşağıladığını" öne sürüp konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Vali Gül, açıklamasını "İnsanların inancını,yaşam tarzını,kılık kıyafetini aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir…" diyerek bitirdi.

İŞTE O ŞİİR

Süleyman Apaydın'a ait "Yıkın Heykellerimi!" isimli şiirin tamamı şöyle:

"Ey milletim

Ben Mustafa Kemal'im

Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim

Hala en hakiki mürşit değilse ilim

Kurusun damağım dilim

Özür dilerim





Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi





Özgürlük hala

En yüce değer

Değilse eğer

Prangalı kalsın diyorsanız köleler





Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi

Yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı

Ortaçağa taşımak istiyorsanız zamanı

Baş tacı edebiliyorsanız

Sanatın içine tüküren adamı





Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi





Yetmediyse acısı şiddetin savaşın

Anlamı kalmadıysa

Yurtta sulh dünyada barışın

Eğer varsa ödülü silahlanmayla yarışın





Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi





Özlediyseniz fesi peçeyi

Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi

Hala medet umuyorsanız

Şıhtan şeyhten dervişten

Şifa buluyorsanız

Muskadan üfürükçüden





Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi





Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek

Karaçarşafa girsin diyorsanız

Yobazın gazabından ürkerek

Diyorsanız ki okumasın

Kadınımız kızımız

Budur bizim alın yazımız





Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi





Fazla geldiyse size

Hürriyet cumhuriyet

Özlemini çekiyorsanız

Saltanatın sultanın

Hala önemini anlayamadıysanız

Millet olmanın

Kul olun

Ümmet kalın

Fetvasını bekleyin şeyhülislamın

Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi

RAHAT BIRAKIN BENİ"



