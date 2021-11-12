Dinci medya hedef gösterdi, 'Yıkın heykellerimi!' şiirine soruşturma başlatıldı
Gaziantep'teki bir ortaokulda yapılan 10 Kasım töreninde "Yıkın Heykellerimi!" şiirinin okunması üzerine Valilik tarafından soruşturma başlatıldı.
Gaziantep’te bir ortaokulda 10 Kasım törenlerinde okunan şiirde "İslami değerlere hakaret edildiği" iddiasıyla soruşturma açıldı.
10 Kasım törenleri kapsamında Gaziantep Şehitkamil Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu'nda yapılan törende Şair Süleyman Apaydın'ın "Yıkım Heykellerimi" adlı şiiri okundu.
"Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek / Karaçarşafa girsin diyorsanız / Yobazın gazabından ürkerek / Diyorsanız ki okumasın / Kadınımız kızımız / Budur bizim alın yazımız / Unutun tüm dediklerimi" dizelerinin yer aldığı şiirin okunduğu tören, Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi'nin (HÜDA-PAR) yayın organı İLKHA'nın tepkisini çekti.
Törenin "10 Kasım töreninde okulda okunan şiirle İslam'ın şiarlarına hakaret edildi" başlığıyla hedef alındığı haberde "Söz konusu şiiri törende okunması için kimin seçtiği ve niçin izin verildiği bilinmiyor. 10 Kasım'la ilgili İslam'a yönelik nefret ve düşmanlığı körükleyen bu şiirin masumane seçilmediği düşüncelerini de beraberinde getirdi" denildi.
YENİ ŞAFAK DA GEÇ KALMADI
Sözkonusu şiirin okunmasını daha sonra iktidara yakın Yeni Şafak da "10 Kasım töreninde okuduğu şiirle İslam'a ve ümmete nefret kustu" başlığıyla haberleştirdi.
VALİLİK İŞARETİ ALDI
Sözkonusu haberlerin ardından Gaziantep Valiliği harekete geçti. Vali Davut Gül, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sözkonusu şiirin "açıkça dini değerleri aşağıladığını" öne sürüp konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Vali Gül, açıklamasını "İnsanların inancını,yaşam tarzını,kılık kıyafetini aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir…" diyerek bitirdi.
İŞTE O ŞİİR
Süleyman Apaydın'a ait "Yıkın Heykellerimi!" isimli şiirin tamamı şöyle:
"Ey milletim
Ben Mustafa Kemal'im
Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim
Hala en hakiki mürşit değilse ilim
Kurusun damağım dilim
Özür dilerim
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
Özgürlük hala
En yüce değer
Değilse eğer
Prangalı kalsın diyorsanız köleler
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
Yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı
Ortaçağa taşımak istiyorsanız zamanı
Baş tacı edebiliyorsanız
Sanatın içine tüküren adamı
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
Yetmediyse acısı şiddetin savaşın
Anlamı kalmadıysa
Yurtta sulh dünyada barışın
Eğer varsa ödülü silahlanmayla yarışın
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
Özlediyseniz fesi peçeyi
Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi
Hala medet umuyorsanız
Şıhtan şeyhten dervişten
Şifa buluyorsanız
Muskadan üfürükçüden
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek
Karaçarşafa girsin diyorsanız
Yobazın gazabından ürkerek
Diyorsanız ki okumasın
Kadınımız kızımız
Budur bizim alın yazımız
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
Fazla geldiyse size
Hürriyet cumhuriyet
Özlemini çekiyorsanız
Saltanatın sultanın
Hala önemini anlayamadıysanız
Millet olmanın
Kul olun
Ümmet kalın
Fetvasını bekleyin şeyhülislamın
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
RAHAT BIRAKIN BENİ"
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