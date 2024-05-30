Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı

Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik Macaristan'da tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 16:09
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
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Ayhan Bora Kaplan davasının hem sanığı hem de "M7" kod adlı gizli tanığı olan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da tutuklandığı bildirildi. 

Firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Sertçelik'in 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı öne sürüldü. 

 


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