Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik Macaristan'da tutuklandı.
Ayhan Bora Kaplan davasının hem sanığı hem de "M7" kod adlı gizli tanığı olan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da tutuklandığı bildirildi.
Firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Sertçelik'in 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı öne sürüldü.
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