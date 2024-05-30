Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı

Yayınlanma: 30.05.2024 - 16:09

Güncelleme: 30.05.2024 - 16:20

Ayhan Bora Kaplan davasının hem sanığı hem de "M7" kod adlı gizli tanığı olan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da tutuklandığı bildirildi.

Firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Sertçelik'in 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı öne sürüldü.