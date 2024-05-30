Balbay’dan çarpıcı Ayhan Bora Kaplan kulisi! ‘konuşurum’ diyerek tehdit ediyor!

Yayınlanma: 30.05.2024 - 15:53

Güncelleme: 30.05.2024 - 15:53

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak dava dosyasında adı geçen ve azmettirici Tolgahan Demirbaş’ı evinde sakladığı iddia edilen Eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Devlet Bahçeli tarafından TBMM’deki danışmanlık görevinden alındı.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin gelişmeleri Cumhuriyet TV’de değerlendiren Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay, şunları söyledi:

“İktidarın bir kanadında Sinan Ateş davasıyla ilgili bir ateş topu var, diğer kanadında Ayhan Bora Kaplan dosyası var. Ayhan Bora Kaplan olayı MHP’nin AKP’ye yönelik ‘bu mafyatik olayların içinde sen de var mısın’ gibi bir gölgeyi oluşturuyor. Sinan Ateş olayı da AKP katında MHP’ye yönelik olarak bu dosyanın ucunun MHP’ye gittiğini ifade eden, elinde bir sopa tutma hali. İki tarafın da birbirine yönelik ellerinde dosya var. Bir aşamadan sonra her iki operasyonu da bıçak gibi kesmek isteyebilirler.”

AYHAN BORA KAPLAN'A İLİŞKİN ÇARPICI İDDİA!

Ulaştığı kulis bilgilerini paylaşan Balbay, Ayhan Bora Kaplan’ın önümüzdeki günlerde “konuşurum” şeklinde siyasileri tehdit ettiğini belirtti.

Balbay, “Eğer konuşursa iktidar kanadındaki siyasilere kadar dosyanın gideceğini ima ettiği yönünde duyumlar aldım. Bu olayı tamamen kapatamayacaklar ama olabildiğince daraltmayı hedefliyorlar. Ayhan Bora Kaplan davasını Süleyman Soylu’ya bulaşmadan, Sinan Ateş dosyasını MHP’ye uzanmadan kapatmak isterler. Olcay Kılavuz da bence ‘konuşabilirim’ işareti verdi” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kılavuz son olarak Halk TV’den Seyhan Avşar’a konuşmuş ve cinayete ilişkin “Her şeyden evvel böyle şerefsiz bir olayın içerisinde bulunacak kadar şerefsiz değilim” demişti. İddialara göre MHP Lideri Devlet Bahçeli, basına demeç vermesine sinirlendiği Kılavuz’u görevden aldı.