2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Mehmet Şimşek'ten Erdoğan'a 'tebrik' mesajı

AKP’nin seçim vaatlerinde yeni ekonomi yönetiminin başına gelecek isim olarak anılan Mehmet Şimşek, sosyal medya mesajıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 11:05
Mehmet Şimşek'ten Erdoğan'a 'tebrik' mesajı
Abone Ol google-news

Eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 28 Mayıs seçimlerinde yapılan ikinci tur oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Şimşek, Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

NE OLMUŞTU?

Şimşek, önce Reuters’ın haberinde AKP’nin ekonomi yönetiminin başına geçirmeyi planladığı kişi olarak ortaya çıkmıştı.

Daha sonra Şimşek, AKP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmiş, bu görüşmenin ardından siyasete dönmeyi düşünmediğini açıklamıştı.


Mehmet Şimşek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan 2023 seçimleri Seçim 2023 Seçim

İlgili Haberler

Mehmet Şimşek, AKP’nin ekonomi politikaları için kurtarıcı olabilir mi?

Mehmet Şimşek, AKP’nin ekonomi politikaları için kurtarıcı olabilir mi?
Babacan'dan canlı yayında Mehmet Şimşek yorumu: Aylarca Erdoğan'dan randevu alamadı

Babacan'dan canlı yayında Mehmet Şimşek yorumu: Aylarca Erdoğan'dan randevu alamadı
Mehmet Şimşek Erdoğan’ın Batman gezisine katıldı, sahneye çıkmadı

Mehmet Şimşek Erdoğan’ın Batman gezisine katıldı, sahneye çıkmadı

En Çok Okunan Haberler