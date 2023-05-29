Mehmet Şimşek'ten Erdoğan'a 'tebrik' mesajı

Yayınlanma: 29.05.2023 - 11:05

Güncelleme: 29.05.2023 - 11:05

Eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 28 Mayıs seçimlerinde yapılan ikinci tur oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Şimşek, Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn @RTErdogan’ı kutluyorum.



Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 28, 2023

NE OLMUŞTU?

Şimşek, önce Reuters’ın haberinde AKP’nin ekonomi yönetiminin başına geçirmeyi planladığı kişi olarak ortaya çıkmıştı.

Daha sonra Şimşek, AKP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmiş, bu görüşmenin ardından siyasete dönmeyi düşünmediğini açıklamıştı.