Merkez Bankası'ndan yeni başkan Hafize Gaye Erkan'a ilişkin 'Twitter' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmadığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 09.06.2023 - 11:30
Merkez Bankası'ndan yeni başkan Hafize Gaye Erkan'a ilişkin 'Twitter' açıklaması
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası Başkanlığı'na Dr. Hafize Gaye Erkan atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri, yeni başkan Erkan'ın isminin ve fotoğraflarının olduğu hesapların kendisine ait olmadığını aktardı. Henüz bir Twitter hesabı olmayan Erkan'ın daha sonra hesap açacağı ve bilgisini kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.


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