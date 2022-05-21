Melih Gökçek'in zor anları gündem oldu

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in katıldığı programdaki zor anları sosyal medyadaki videoyla gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 14:14
Melih Gökçek'in zor anları gündem oldu
Abone Ol google-news

Melih Gökçek, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Gökçek'in hedefinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı.

"Mansur Yavaş'ı 3 ayda bitireceğim" diyen Melih Gökçek ile ilgili hazırlanan video sosyal medyanın gündemine oturdu.

O videoyu Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da paylaştı.


melih gökçek Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler