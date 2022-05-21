Melih Gökçek'in zor anları gündem oldu
Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in katıldığı programdaki zor anları sosyal medyadaki videoyla gündem oldu.
Melih Gökçek, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Gökçek'in hedefinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı.
"Mansur Yavaş'ı 3 ayda bitireceğim" diyen Melih Gökçek ile ilgili hazırlanan video sosyal medyanın gündemine oturdu.
O videoyu Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da paylaştı.
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