Melih Gökçek hedefi yine tutturamadı: Paylaştığı fotoğraf 'kendi dönemine' ait çıktı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Mansur Yavaş'ı hedef alma girişimi sosyal medyada gündem oldu. Gökçek'in Yavaş'ı suçlayarak paylaştığı sel fotoğrafı kendi dönemine ait çıktı. Gökçek yine alay konusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 09:53
Melih Gökçek hedefi yine tutturamadı: Paylaştığı fotoğraf 'kendi dönemine' ait çıktı
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Ankara'da etkili olan sağanak yağış iki gündür hayatı felç etti. Ankara'nın geçmiş belediye başkanlarından Melih Gökçek, başkenti vuran sağanak yağışı fırsat bilerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef gösterdi.

HEDEFİ YİNE TUTTURAMADI

Yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık alay konusu olan Gökçek, yine hedefi tutturamadı.

Gökçek bir sel fotoğrafını "06-T-3311 nolu taksinin şoförü telefon açarak Mansur Yavaş’tan sıcak çorba siparişinde bulundu… Şoför arkadaş bizi arayarak Twitter’dan da aracı olmamızı istedi… Kırmadık… Merak etme çorba yolda…” yazdı.

KENDİ DÖNEMİNE AİT ÇIKTI

Ancak fotoğrafın Melih Gökçek'in başkan olduğu döneme ait olduğu ortaya çıktı.

Bu paylaşımın üzerine Gökçek yine alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın 2018 yılına ait olduğunu o dönem atılmış bir tweetle kanıtladı.


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