Melih Gökçek hedef gösterdi, müdür ve öğretmen açığa alındı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 'gökkuşağı süslemeleri' nedeniyle hedef gösterdiği Sarıyer Emirgan İlkokulu öğretmeni Emine Yahşi ile okul müdürü Emine Kızıldağ açığa alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2023 - 18:17
Melih Gökçek hedef gösterdi, müdür ve öğretmen açığa alındı
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İstanbul'da Sarıyer Emirgan İlkokulu'nda 16 Haziran'daki karne dağıtım töreni sırasında okul bahçesine kurulan süslemelerdeki renklerin LGBTİ+ bireyleri çağrıştırdığını iddia eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Bu kadın öğretmense derhal açığa alınmalı" diyerek öğretmen Emine Yahşi'yi hedef gösterdi.

Birgün'ün haberine göre Gökçek'in paylaşımının ardından okulun müdürü Emine Kızıldağ ve öğretmen Emine Yahşi görevden alındı.

VELİLER TEPKİLİ: GÖKKUŞAĞI NE ZAMAN SUÇ OLDU?

Velilerden Orhan Özdemir “Gökkuşağı ne zaman suç oldu? Renkler ne zaman yasaklandı?” diyerek imza kampanyası başlattı.

Kampanyada, “Emine öğretmen herkesin sevdiği, tanıdığı ve asla bu suçlamalarla işi olmayan bir eğitimci. Haksız yere linç edilen ve görevinden alınan Emine Öğretmen için adalet istiyoruz! Hocamızın yanındayız" denildi.


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