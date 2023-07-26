Melih Gökçek hedef göstermişti: Cem Adrian konseri iptal edildi

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in hedef göstermesi sonucu, şarkıcı Cem Adrian'ın Yozgat konseri iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 17:29
Melih Gökçek hedef göstermişti: Cem Adrian konseri iptal edildi
Abone Ol google-news

Yozgat Sarıkaya'da Cem Adrian'ın 6 Ağustos'ta vereceği konser 'maddi durum' gerekçesiyle iptal edildi. Sarıkaya Belediye Başkanı Belediye Başkanı Ömer Açıkel, konserin iptalini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, “6 Ağustos’ta yapacağımız Cem Adrian konseri organizasyon firması ile yaşadığımız anlaşmazlık nedeni ile iptal edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

MELİH GÖKÇEK HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Eki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, konser afişini paylaşarak Cem Adrian'ı hedef göstermişti.

Gökçek, Twitter'dan şu mesajı paylaşmıştı:

"İNANAMIYORUM… AMA MERAK ETMEYİN… BUNA MÜSADE ETMEYECEK SORUMLU YİĞİT İNSANLAR VAR. YARINI BEKLEYİN İNŞAALLAH…"


melih gökçek Cem Adrian konser

İlgili Haberler

Melih Gökçek'in hedefi bu kez Ortaylı: 'Çok bilmiş cahil'

Melih Gökçek'in hedefi bu kez Ortaylı: 'Çok bilmiş cahil'
ABB'den 'sel' eleştirilerine yanıt! Melih Gökçek dönemi işaret edildi: 28 milyar TL altyapıya harcansaydı...

ABB'den 'sel' eleştirilerine yanıt! Melih Gökçek dönemi işaret edildi: 28 milyar TL altyapıya harcansaydı...
Cem Yılmaz, Tarkan, Gülşen, Ezgi Mola... Melih Gökçek sanatçıları hedef aldı!

Cem Yılmaz, Tarkan, Gülşen, Ezgi Mola... Melih Gökçek sanatçıları hedef aldı!

En Çok Okunan Haberler