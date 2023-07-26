Melih Gökçek hedef göstermişti: Cem Adrian konseri iptal edildi
Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in hedef göstermesi sonucu, şarkıcı Cem Adrian'ın Yozgat konseri iptal edildi.
Yozgat Sarıkaya'da Cem Adrian'ın 6 Ağustos'ta vereceği konser 'maddi durum' gerekçesiyle iptal edildi. Sarıkaya Belediye Başkanı Belediye Başkanı Ömer Açıkel, konserin iptalini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, “6 Ağustos’ta yapacağımız Cem Adrian konseri organizasyon firması ile yaşadığımız anlaşmazlık nedeni ile iptal edilmiştir” ifadeleri yer aldı.
MELİH GÖKÇEK HEDEF GÖSTERMİŞTİ
Eki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, konser afişini paylaşarak Cem Adrian'ı hedef göstermişti.
Gökçek, Twitter'dan şu mesajı paylaşmıştı:
"İNANAMIYORUM… AMA MERAK ETMEYİN… BUNA MÜSADE ETMEYECEK SORUMLU YİĞİT İNSANLAR VAR. YARINI BEKLEYİN İNŞAALLAH…"
NE DEMİŞTİM…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 26, 2023
“Ama merak etmeyin. Buna müsade etmeyecek sorumlu yiğit insanlar var. Yarını bekleyin İnşaallah…”
O YİĞİT İNSAN MÜDAHALE ETTİ. KONSER İPTÂL…
O YİĞİDE TEŞEKKÜR EDİYORUZ…?????? https://t.co/wTsrNgOMFi
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