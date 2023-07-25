Melih Gökçek'in hedefi bu kez Ortaylı: 'Çok bilmiş cahil'

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, Lozan Antlaşması'yla ilgili konuşmasını alıntıladığı tarihçi İlber Ortaylı'ya 'cahil' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 13:13
Melih Gökçek'in hedefi bu kez Ortaylı: 'Çok bilmiş cahil'
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Sosyal medyada sık sık hedef gösteren, kışkırtıcı paylaşımlar yapmasıyla kendisini öne çıkarmaya çalışan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, bu kez de tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı hedef aldı.

Gökçek, Lozan Anlaşmasının 100. yılında On İki Ada'nın Yunanistan'a nasıl geçtiğini anlatan Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya "cahil" demekten çekinmedi. 

AKP'li eski başkan, ünlü tarihçiye karşı yaptığı paylaşımda, "Hadi oradan çok bilmiş cahil... Dinleyin... 12 Adaların Yunan'a verilmesini nasıl kıvırtarak anlatıyor..." ifadelerini kullandı. 

BU İKİNCİ 'CAHİLSİN' ÇIKIŞI 

Prof.Dr. İlber Ortaylı, daha önce katıldığı bir Youtube kanalının programında isim vermeden Gökçek'i eleştirmiş, “25 senede saçma sapan yollara tak yapmaktan başka ne yaptınız. Ankara’yı her sene sel basıyor. Altyapı namına neyi geliştirdiniz” ifadelerini kullanmıştı.

Eleştirilere yine Twitter üzerinden yanıt veren Gökçek de Ortaylı'ya "İlber Hoca, ya cahilsin ya yağcı" diye yanıt vermişti.   

 


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