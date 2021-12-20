Memleket Partili Gaye Usluer: 17-25 Aralık’ta adı geçenlerle, saatini 17-25 Aralık’ta durduranlar şimdi ortak

20 Aralık 2021 Pazartesi, 14:27

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, partisinin Merkez Yönetim Kurulu gündemli basın toplantısında iktidara yüklendi.

Hızla değer kaybeden Türk lirası nedeniyle TBMM’de kabul edilen bütçenin "Hayalet Bütçe" olduğunu dile getiren Usluer, “Devlet iflas etti diyoruz, çünkü bu bütçe tartışılmaya başlandığında dolar kuru 9.27 liraydı. Bütçe kabul edildiğinde dolar kuru 17 lira oldu. Bütçe uygulamaya geçtiğinde korkarım ki 20 lirayı aşmış olacak” dedi.

"DUYGUSAL YÜKÜ AĞIR BİR HAFTADAYIZ"

Konuşmasına haftalık değerlendirmelerle başlayan Usluer, “17-25 Aralık haftasındayız. 17-25 Aralık’ta adı geçenlerle, saatini 17-25 Aralık’ta durduranlar şimdi ortak. Adını biliyorsunuz; Cumhur ittifakı!” dedi. Sözlerine “Duygusal yükü ağır bir haftadayız” diyerek devam eden Usluer, “19-26 Aralık 1978 Maraş Katliamı’nın 43. Yılı. Maraş’ta Alevi yurttaşlarımıza yönelik katliam hala hatırımızda. Maraş katliamında resmi rakamlara göre 120 insanımız öldürüldü. 200’ün üzerinde ev yakıldı. 100’e yakın iş yeri tahrip edildi. Bu acıları unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

SÖYLEYECEK BİR ÇİFT SÖZÜNÜZ YOK MU?

Usluer sözlerine şu şekilde devam etti;

“18 Aralık 2002’de Necip Hablemitoğlu katledildi. 19 Aralık 2009’da Ali Tatar, ‘Hiç suçum yok. Karanlığa karşı ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu ne yaşayacak bir ülke ve cumhuriyet bulamayacaksınız’ diyerek hayatına son verdi. Kumpas Mağdurları Derneği Başkanı Ahmet Tatar soruyor. Devletin, devleti idare edenlerin binlerce açı çekmiş masum insanların ailelerine söyleyecek bir çift sözü yok mudur?”

Yapılan açıklamada süt ve et sektörünün gidişatı kaygı verici deniyor. Böyle devam ederse mart ayı itibariyle yem hammaddesi bulmakta zorlanacağız İnek kesimleri devam ederse, yaz aylarında süt arzında düşüş ve turizmden gelen talep doğrultusunda tüketiciler et ve süt bulmakta zorlanacaklardır deniyor. 1lt sütü 5.5tl üzerinde mal edip 4.70tl ye satmanın mümkün olmadığı söyleniyor. Biz de Memleket Partisi olarak, ülkenin gıda krizine girmemesi, ülkenin etsiz, sütsüz, yumurtasız kalmaması için iktidara acil önlem çağrısında bulunmayı görev biliyoruz."

"DEVLET İFLAS ETTİ"

TBMM’de kabul edilen 2022 bütçesine değinen Usluer, “Devlet iflas etti diyoruz, çünkü bu bütçe tartışılmaya başlandığında dolar kuru 9.27 liraydı. Bütçe kabul edildiğinde dolar kuru 17 lira oldu. Bütçe uygulamaya geçtiğinde korkarım ki 20 lirayı aşmış olacak. Bakınız; kabul edilen bütçe 1 trilyon750 milyar TL, devletin güncel borcu 2 trilyon 200 milyar TL. Bu borcun içinde kurdaki artış yok. Bu borcun içinde özel sektör borçları yok. Gerçek enflasyon yüzde 60’lara doğru gidiyor. AKP Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” diyor ya tersten baktığımızda bu sav ne yazık ki doğru çıktı. Faizi azalttıkça kur artıyor; enflasyon yükseliyor” diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRET ERİMEYE BAŞLADI"

Asgari ücretin açıklandığı andan itibaren yüksek kur karşısında erimeye başladığını dile getiren Usluer, şunları söyledi:

“Haftalardır süren asgari ücret orta oyunu sona erdi. Asgari ücret 4250 TL olarak açıklandı. Asgari ücret tam yüzde 50 arttı. Seçim yaptırımı deyin, siyasi gösteri deyin ne derseniz deyin. Ancak açıklandığı an itibariyle asgari ücret yüksek kur karşısında erimeye başladı. Çarşıdaki, pazardaki tüm ürünler dövize bağlı girdileri nedeniyle zamlandı. Ekmek kuyruklarının, yağ kuyruklarının konuşulduğu bir ülke olduk. Açıklandığı an itibariyle 225 avro olan asgari ücret AB ve OECD ülkelerinin çok altında. Tüm bunlar olurken Cumhurbaşkanı diyor ki ‘asgari ücreti dolarla ölçmeyin’ Soruyoruz paranız pul olmuş, tüm girdileriniz dövize endeksli asgari ücreti ne ile ölçelim?

Asgari ücrete yüzde 50 artış yaptınız. Bu hafta torba yasa ile AGİ getirilecek. Soruyoruz! Diğer ücretli memur ve emekliler için ne yapacaksınız?” AGİ asgari ücret kadar tüm ücret ve maaşlara uygulanmazsa bunun sonuçlarının sorumlusu siz olacaksınız. Yapmanız gereken belli de nasıl yapacaksınız?”